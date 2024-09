Jamie xx reúne a Romy y Oliver Sim en «Waited All Night»

Jamie xx ha lanzado una nueva canción, Waited All Night, antes del estreno de su álbum en solitario In Waves el 20 de septiembre. Este sencillo cuenta con la colaboración de sus compañeros de banda en The xx, Romy y Oliver Sim. En un comunicado, Jamie xx expresó su gratitud hacia Romy y Sim, destacando la importancia de trabajar juntos nuevamente. Romy y Sim también compartieron su entusiasmo por la colaboración, mencionando que ha sido un placer reunirse para este proyecto.

Waited All Night es la primera canción que reúne a los tres miembros de The xx desde el álbum I See You de 2017. En los últimos años, Jamie xx ha contribuido a los álbumes en solitario de Romy y Oliver Sim, Mid Air y Hideous Bastard, respectivamente. Hasta ahora, Jamie xx ha compartido seis de las doce canciones de In Waves, incluyendo Baddy on the Floor, Treat Each Other Right, Life, All You Children y Dafodil.

Este lanzamiento marca un momento significativo para los fans de The xx, quienes llevan tiempo esperando una nueva colaboración entre los tres artistas.