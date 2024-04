Jamie xx y Honey Dijon: La Fusión Perfecta en «Baddy On The Floor»

Jamie xx y Honey Dijon han unido fuerzas en un nuevo sencillo que está listo para hacernos mover los pies: Baddy On The Floor. Este tema, lanzado a través del sello Young, es una colaboración fresca y electrizante que combina los talentos de estos dos músicos, DJs y productores de renombre.

Un sonido que nos lleva al house de los 90

Baddy On The Floor captura la esencia de las pistas de baile de los años 90 con un toque contemporáneo. Los ritmos pulsantes y las líneas de bajo irresistibles te envuelven desde el primer compás. En resumen, es como si hubieran destilado la energía de una noche épica en el club y la hubieran convertido en música.

La primera colaboración «oficial» entre Jamie xx y Honey Dijon

Esta es la primera vez que Jamie xx y Honey Dijon trabajan juntos en una canción. Aunque previamente compartieron escenarios en festivales como el Night + Day 2018 de The xx en Bilbao y el Manchester Warehouse Project comisariado por Jamie xx en 2021, Baddy On The Floor marca su debut oficial como equipo creativo. La química entre ellos es palpable, y su colaboración es un regalo para nuestros oídos.

La pandemia no pudo detener su creatividad. A pesar de estar separados por continentes, Jamie xx y Honey Dijon se conectaron a través de videollamadas para dar vida a este himno de la pista de baile.

El Futuro: Nuevo disco en camino

Pero eso no es todo. Jamie xx también nos ha dado un adelanto emocionante: un nuevo álbum en solitario está en camino para el 2024. Será su primer álbum desde el aclamado In Colour lanzado en 2015. Así que prepárate para más joyas sonoras de este maestro de la electrónica.

Jamie xx: El Maestro de los Ritmos Electrónicos que Encendió la Escena Musical

Desde las calles de Putney en Londres, Jamie xx, nacido como Jamie Smith, emergió como un faro de innovación en la música electrónica. Su infancia estuvo marcada por el legado de dos tíos DJs, uno en los clubes de Nueva York y otro en la radio británica, quienes le inculcaron el amor por el house y el arte de mezclar desde los diez años.

La secundaria Elliott fue el crisol donde Jamie, junto a Romy Madley Croft y Oliver Sim, forjó The xx, una banda que redefine el silencio con su debut homónimo en 2009, ganando el Mercury Prize en 2010. Su sonido minimalista y emocionalmente cargado capturó al mundo.

En solitario, Jamie xx nos regaló In Colour en 2015, un mosaico sonoro que abarca drum and bass hasta house, reflejando su genio musical y ganando una nominación al Grammy.

Para todos los seguidores de Jamie xx y aquellos listos para sumergirse en su universo sonoro, os invitamos a descubrir su playlist de grandes éxitos en Spotify. Se trata de una colección que captura la esencia de su viaje musical, desde los ritmos introspectivos de The xx hasta las vibraciones electrónicas de su carrera en solitario. ¡Dale al play!