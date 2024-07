Jamie xx y The Avalanches vuelven a sorprender con “All You Children”

Jamie xx ha lanzado su nuevo single All You Children en colaboración con The Avalanches. Esta canción es parte de su próximo álbum In Waves, que saldrá el 20 de septiembre. All You Children es el cuarto sencillo del álbum, siguiendo a Baddy On The Floor con Honey Dijon, Treat Each Other Right y Life con Robyn.

La colaboración entre Jamie xx y The Avalanches no es nueva; ya trabajaron juntos en Wherever You Go del álbum We Will Always Love You de 2020. Jamie xx expresó su admiración por la técnica en el uso de samples de The Avalanches y cómo esta colaboración le ha enseñado nuevas formas de hacer música. The Avalanches también mostraron su entusiasmo por el lanzamiento de este nuevo tema.

Además, Jamie xx comenzará su residencia de cinco noches en Los Ángeles con The Floor. También reveló que The xx están trabajando en su próximo álbum, tras reunirse en el escenario durante el set de Jamie en Glastonbury 2024, su primera actuación juntos desde 2018.