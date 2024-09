Japandroids cierran su carrera con «Fate & Alcohol» y el potente «All Bets Are Off»

Japandroids han lanzado un nuevo y enérgico tema titulado All Bets Are Off, que formará parte de su próximo y último álbum Fate & Alcohol. Este cuarto y último álbum de estudio de la banda canadiense se lanzará el 18 de octubre a través de ANTI-. Su último álbum de estudio fue Near to the Wild Heart of Life en 2017, seguido del álbum en vivo Live at Massey Hall en 2020.

El nuevo tema está inspirado en el diario de gira del cantante y guitarrista Brian King, quien vio a un antiguo amor en un bar durante una noche libre. King describe el álbum como una combinación de la energía y el abandono de sus dos primeros discos con la narrativa de Near to the Wild Heart of Life, ofreciendo una perspectiva de la vida vivida.

David Prowse, el baterista, reflexiona sobre el legado de la banda, destacando la pasión que siempre han puesto en su música, lo que se ha traducido en lo importantes que se han convertido para sus fans a lo largo de su carrera.

Japandroids es un dúo de rock canadiense formado por Brian King (guitarra y vocales) y David Prowse (batería y vocales) en 2006. La banda ganó prominencia en 2009 con su álbum debut Post-Nothing, que recibió elogios por su energía y estilo visceral. A lo largo de su carrera, lanzaron varios álbumes aclamados, incluyendo Celebration Rock en 2012 y Near to the Wild Heart of Life en 2017. En 2024, como ya sabéis, anunciaron su cuarto y último álbum, Fate & Alcohol, marcando el final de su trayectoria musical.

Antes de su adiós, disfrutemos de este All Bets Are Off de Japandroids.