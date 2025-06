Japanese Breakfast brilla con «My Baby (Got Nothing At All)» para la banda sonora de «Materialists»

La aclamada artista Japanese Breakfast, liderada por Michelle Zauner, ha estrenado My Baby (Got Nothing At All), un single etéreo y envolvente creado para la banda sonora de Materialists, la nueva película de Celine Song producida por A24. Lanzado el 10 de junio de 2025, este tema marca el regreso de Zauner tras su reciente álbum For Melancholy Brunettes (& sad women), consolidando su versatilidad como compositora y su conexión con el cine. Acompañado de un entusiasmo palpable en redes sociales, el single captura los temas románticos y melancólicos de la comedia romántica protagonizada por Pedro Pascal, Chris Evans y Dakota Johnson.

Un single soñador para Materialists

My Baby (Got Nothing At All), descrito por NME como “soñador”, es una de las 16 pistas de la banda sonora de Materialists, compuesta principalmente por Daniel Pemberton. La canción, escrita e interpretada por Japanese Breakfast, refleja los temas de la película sobre la búsqueda del amor y la compatibilidad. Michelle Zauner anunció el lanzamiento en sus redes sociales, expresando su entusiasmo: “¡Nueva canción! My Baby (Got Nothing At All) de Materialists de A24 ya está disponible ♥️”. Un fragmento del tema se presentó en el tráiler de la película en marzo de 2025, pero el single completo, disponible en Spotify, Apple Music y otras plataformas, se lanzó oficialmente el 10 de junio. Además, My Baby (Got Nothing At All) es el primer single de Japanese Breakfast desde For Melancholy Brunettes (& sad women), estrenado en marzo de 2025.

Zauner ha insinuado en entrevistas con Uproxx que está trabajando en más proyectos cinematográficos, lo que sugiere que su colaboración con A24 podría no limitarse a Materialists.

El ascenso de Japanese Breakfast

Japanese Breakfast, el proyecto musical de Michelle Zauner, comenzó en 2013 como una salida creativa tras su paso por la banda Little Big League. Nacida en Seúl y criada en Eugene, Oregón, Zauner lanzó su debut Psychopomp (2016) bajo Yellow K Records, seguido de Soft Sounds from Another Planet (2017) y Jubilee (2021) con Dead Oceans. Su cuarto álbum, For Melancholy Brunettes (& sad women), estrenado en marzo de 2025, ha sido elogiado por su introspección y riqueza sonora. Además de su música, Zauner ha incursionado en la literatura con su bestseller Crying in H Mart (2021), que será adaptado al cine por Orion Pictures.

El sonido de Japanese Breakfast, que combina indie pop, dream pop y elementos shoegaze, ha resonado en festivales y bandas sonoras, ganándole nominaciones al Grammy y un lugar en la cultura pop. Su trabajo con A24, incluyendo Materialists, demuestra su capacidad para trascender géneros, mientras su autenticidad y narrativa personal conectan con audiencias globales.

