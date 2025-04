Japanese Breakfast estrena el evocador videoclip de “Winter in LA” con una gira ampliada

Japanese Breakfast, el proyecto liderado por la talentosa Michelle Zauner, ha compartido el videoclip de su más reciente sencillo, Winter in LA, extraído de su nuevo álbum For Melancholy Brunettes (& Sad Women), publicado el 21 de marzo de 2025 a través del sello Dead Oceans. Este lanzamiento ha generado entusiasmo entre los seguidores de la banda, quienes han recibido con los brazos abiertos esta pieza visual cargada de melancolía y belleza estética, acompañada del anuncio de nuevas fechas para su gira internacional.

El videoclip de Winter in LA, dirigido por Peter Ashlee y la propia Michelle Zauner, es una obra que combina una narrativa introspectiva con una cuidada dirección de fotografía, capturada también por Ashlee. Producido por SSENSE, el video cuenta con un equipo estelar que incluye a Hyunji Nam en estilismo, Miyeon Jo en cabello, Huijung Hwang en maquillaje, Jisook Choi en manicura y Boyeon Hur en producción local. Según un post en redes sociales de la cuenta oficial de Japanese Breakfast, el video refleja la esencia emotiva de la canción, explorando temas de nostalgia y conexión personal, características distintivas del estilo de Zauner, a la vez que busca transmitir una atmósfera etérea y profundamente conmovedora.

Musicalmente, Winter in LA se alinea con la dirección que Japanese Breakfast ha tomado en For Melancholy Brunettes (& Sad Women), un álbum que regresa a tonos más oscuros y melancólicos. La canción, con su delicada instrumentación y la voz ligera de Zauner, complementada por el trabajo de su esposo Peter Bradley en la guitarra y teclados, crea un paisaje sonoro que resuena con la sensibilidad indie pop de la banda. Este enfoque contrasta con la vitalidad de su anterior trabajo, Jubilee (2021), y reafirma la versatilidad de Zauner como compositora y narradora.

El lanzamiento del videoclip coincidió con el anuncio de nuevas fechas para la gira de Japanese Breakfast, que continuará promocionando For Melancholy Brunettes (& Sad Women) durante el verano de 2025. Según Pitchfork, la banda extenderá su gira por Estados Unidos.

El impacto de Winter in LA no se limita a su dimensión musical o visual. Generalmente, Zauner utiliza su arte para explorar su conexión con su herencia coreana, su familia y sus ambiciones profesionales. Este videoclip, con su estética introspectiva, parece ser una extensión de esa narrativa personal, invitando a los espectadores a sumergirse en su mundo emocional. La combinación de una dirección visual impecable y una canción que destila vulnerabilidad hace de Winter in LA un hito más en la trayectoria de Japanese Breakfast, consolidando su lugar como una de las voces más distintivas del indie contemporáneo.

Japanese Breakfast: una odisea de indie pop y emociones crudas

Japanese Breakfast, el proyecto liderado por la música, directora y autora coreana-estadounidense Michelle Zauner, en formó en 2013 en Philadelphia, Pensilvania. Acompañada por Peter Bradley (guitarra), Deven Craige (bajo) y Craig Hendrix (batería, teclados y coros), Zauner ha construido un universo sonoro que combina dream pop, indie rock y pop experimental, caracterizado por su capacidad para transformar experiencias personales en canciones universales.

El origen de Japanese Breakfast se remonta a un proyecto paralelo de Zauner mientras lideraba la banda emo Little Big League. Inspirada por un GIF de un desayuno japonés, que le pareció “exótico” para el público estadounidense, Zauner comenzó a grabar música como una forma de lidiar con el estrés y, más tarde, con el duelo tras la muerte de su madre en 2014. Su álbum debut, Psychopomp (2016), lanzado bajo Yellow K Records, capturó esa intensidad emocional con un sonido lo-fi que tuvo bastante repercusión en la crítica musical.

Le siguió Soft Sounds from Another Planet (2017), ya con el sello Dead Oceans, un trabajo que exploró tonos más oscuros y texturas inspiradas en la música alternativa de los noventa. Canciones como Road Head y Boyish, acompañadas de videoclips dirigidos por la propia Zauner, consolidaron su reputación como una artista multifacética. En 2021, Jubilee marcó un punto de inflexión con su enfoque en la alegría y una orquestación más rica, incluyendo cuerdas, pianos y sintetizadores. Este álbum le valió a Japanese Breakfast nominaciones al Grammy por Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Artista Nuevo, además de un reconocimiento masivo por temas como Be Sweet y Paprika.

En 2025, Japanese Breakfast regresó con For Melancholy Brunettes (& Sad Women), un álbum que retoma la melancolía de sus primeros trabajos, inspirándose en la poesía y abordando temas como la tristeza y la masculinidad tóxica. Singles como Orlando in Love y Winter in LA han reforzado la capacidad de Zauner para entrelazar narrativa lírica con una producción evocadora. Más allá de la música, Zauner ha destacado como autora con su memoir Crying in H Mart (2021), que explora su relación con su madre y su herencia coreana, y como directora de sus propios videoclips, demostrando un control creativo excepcional.

Con una discografía que abarca cuatro álbumes de estudio y un impacto cultural que trasciende la música, Japanese Breakfast se ha convertido en un referente del indie contemporáneo, conquistando a una audiencia millennial con su honestidad emocional y su sonido etéreo. Su trayectoria es un testimonio de resiliencia, creatividad y la búsqueda constante de conexión humana.

