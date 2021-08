Japanese Breakfast lanza “Glider”, la banda sonora de Sable

Japanese Breakfast ha compartido con sus fans Glider, el single principal de su banda sonora para Sable, el videojuego.

El proyecto musical encabezado por la música, directora y escritora coreana-estadounidense Michelle Zauner, ha confirmado que la fecha de lanzamiento del álbum será el 24 de septiembre a través de Sony Music Masterworks.

Japanese Breakfast también ha compartido la tracklist completa de las canciones que encontraremos en el álbum, que os dejamos al final de la noticia.

El desarrollador de juegos indie Shedworks y el editor Raw Fury han sido quien ha creado el videojuego Sable, al que Japanese Breakfast ha estado ligada desde el año 2018. La arttista interpretó Glider en el directo del festival Summer Game Fest de este año.

Aquí os dejamos el nuevo single para que podáis escucharlo y a continuación la lista completa de canciones incluidas en el álbum

01 Main Menu

02 Glider

03 Better the Mask

04 The Ewer (Day)

05 The Ewer (Night)

06 Eccria (Day)

07 Eccria (Night)

08 Campfires

09 Exploration (Ships)

10 Exploration (Ruins)

11 Exploration (Nature)

12 Beetle’s Nest

13 Glow Worm Cave

14 Pyraustas Ruin

15 Badlands (Night)

16 Hakoa (Day)

17 Hakoa (Night)

18 Sansee (Day)

19 Sansee (Night)

20 Redsee (Day)

21 The Wash (Day)

22 Chum Lair

23 Beetle Detour

24 Machinist’s Theme

25 Cartographer’s Theme

26 Mark Caster’s Theme

27 Mischievous Children

28 Ibexxi Camp (Day)

Apuntar bien el día en el calendario, 24 de septiembre.