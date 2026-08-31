Jasper Llewellyn, cofundador y una de las voces del octeto londinense caroline, ha publicado «For the Teacher», su primer single en solitario, a través de Rough Trade Records el pasado 26 de agosto. El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por el artista Leo Benavides y marca la presentación oficial de su proyecto propio, al margen de la banda sobre la que ya hemos hablado en CrazyMinds.

«For the Teacher» es una composición de siete minutos que Llewellyn ha ido escribiendo a lo largo de más de cinco años, combinando ideas y fragmentos de distintas épocas hasta encontrar un hilo común. El propio artista lo resume así: «La canción es un gran mosaico de ideas y épocas distintas de mi manera de escribir, con un hilo común: los ideales, cómo nos aferramos a ellos y cómo permanecen siempre fuera de nuestro alcance». El comunicado de presentación remata con una serie de preguntas que el propio Llewellyn se plantea sobre qué significa hacer arte, girar o intentar llevar una vida espiritual «en un mundo en llamas», una idea que resume bien el tono introspectivo y urgente de todo el proyecto.

Un homenaje a dos generaciones de maestros budistas

El título de la canción no es casual. Los primeros dos minutos de «For the Teacher» (ausentes en la versión editada para radio) incorporan la poesía de Maitreyabandhu, el maestro budista de Llewellyn, extraída de un poema todavía inédito con forma de libro que este dedica a su propio maestro, Bhante Sangharakshita. La canción establece así una doble línea de transmisión, de maestro a discípulo y de maestro a discípulo. Como explica Llewellyn: «Es, en muchos sentidos, para mi maestro budista, Maitreyabandhu: una especie de ofrenda (…) Esta canción es para ambos Maestros».

Musicalmente, «For the Teacher» se mueve entre el piano cálido, las cuerdas susurradas y la percusión entrecortada, en un desarrollo que va ganando cuerpo hasta desembocar en un cierre coral de guitarras y voces superpuestas, heredero tanto del post-rock de caroline como del folk que Llewellyn ha ido cultivando en sus directos en solitario. La revista británica DIY ha definido la canción como una oda amable y respetuosa hacia las personas que dejan una huella transformadora en nuestra vida, y ha destacado cómo, más allá del refugio orquestal de caroline, el talento de Llewellyn como autor tiene entidad propia.

Primera gira en solitario para presentar «For the Teacher»

El single llega acompañado del anuncio de la primera gira en solitario de Llewellyn, que arrancará este otoño con fechas en el Reino Unido, Alemania, República Checa, Bélgica y Francia, además de Nueva York. El músico abrirá varias fechas europeas para My New Band Believe y actuará también en el Café OTO de Londres junto a Wendy Eisenberg, antes de cerrar la gira en el Night Club 101 de Nueva York el 12 de noviembre. No es la primera vez que su nombre suena fuera de caroline: en los últimos años ha colaborado como violonchelista y voz en trabajos de otros artistas de la escena londinense, además de ofrecer actuaciones esporádicas en solitario en salas como el Horse Hospital.

De caroline a su propio nombre: la trayectoria de Jasper Llewellyn

Llewellyn formó caroline en 2017 en Londres junto a Casper Hughes y Mike O’Malley, tras conocerse estudiando en Manchester. Lo que empezó como sesiones de improvisación en la sala de un pub acabó convirtiéndose en un octeto de cámara, ampliado con el tiempo por Oliver Hamilton, Magdalena McLean, Freddy Wordsworth, Alex McKenzie y Hugh Aynsley, que combina violín, trompeta, bajo, clarinete y percusión adicional junto a las guitarras y voces del núcleo original, todo ello firmado por Rough Trade. Su álbum de debut, caroline (2022), figuró entre lo mejor del año para medios como Pitchfork, NME o The Quietus, y en 2025 el grupo publicó caroline 2, que incluyó la colaboración con Caroline Polachek en «Tell Me I Never Knew That» y fue reconocido como Best New Music en Pitchfork y disco de la semana en cabeceras como NME, Stereogum o The Quietus.

Dentro de la banda, el papel de Llewellyn ha ido cambiando con los años: si en el disco de debut se encargaba sobre todo de la batería y el violonchelo, en los últimos trabajos ha ganado peso como voz principal, también a la guitarra. «For the Teacher» traslada ese protagonismo vocal y compositivo a un terreno completamente propio, sin renunciar al sello Rough Trade ni a la sensibilidad orquestal que ha definido su trabajo con caroline hasta ahora.

¿Habías escuchado ya a caroline, o «For the Teacher» es tu primera toma de contacto con Jasper Llewellyn?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.