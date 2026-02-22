Jay‑Z celebra tres décadas de Reasonable Doubt recuperando la primera versión de “Dead Presidents”

Treinta años después de que Reasonable Doubt cambiara el rumbo del rap neoyorquino, Jay‑Z desempolva una pieza clave de su historia: la versión original de “Dead Presidents”, disponible por primera vez en streaming. Un gesto que no es simple nostalgia, sino una reivindicación de aquel debut que lo situó en el mapa mucho antes de convertirse en icono global.

La canción, producida por Ski Beatz, fue el primer single del álbum y nació bajo el sello independiente Roc‑A‑Fella. Paradójicamente, esa primera versión nunca llegó al tracklist final: en su lugar entró “Dead Presidents II”, con nuevas barras sobre la misma base. El sample de Nas —ese loop de “I’m out for presidents to represent me”— no solo marcó el sonido del tema, también encendió una chispa que años después alimentaría una de las rivalidades más célebres del hip‑hop, rematada por Jay‑Z en “Takeover” con la ya histórica línea: “I sampled your voice, you was using it wrong / You made it a hot line, I made it a hot song”.

El lanzamiento forma parte de una celebración mayor: nuevas ediciones en vinilo, cassette y CD de Reasonable Doubt que buscan devolver al disco el aura física con la que nació en 1996. Y mientras mira al pasado, Jay‑Z sigue moviendo los hilos del presente: como responsable del halftime show de la NFL, ha sido quien ha colocado a Bad Bunny en uno de los escenarios más mediáticos del planeta, una decisión que generó ruido político pero terminó con el puertorriqueño firmando la cuarta actuación más vista en la historia del Super Bowl.

Treinta años después, “Dead Presidents” vuelve a sonar como lo hizo al principio: afilada, ambiciosa y con ese brillo de clásico que nunca perdió.

