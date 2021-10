Jay-Z vuelve con dos canciones para una película que ha co-producido para Netflix

Artista

Jay-Z

¿Por qué es noticia?

El músico estadounidense regresa con dos nuevas canciones: Guns Go Bang (con Kid Cudi) y King Kong Riddim (con Jadakiss, Conway the Machine y BackRoad Gee) especialmente grabadas para la banda sonora de The Harder They Fall, película que él mismo ha co-producido para Netflix.

Sobre la película

The Harder They Fall llega a Netflix el 3 de noviembre. Se trata de un western dirigido por Jeymes Samuel y protagonizada por Jonathan Majors como Nat Love, un forajido que busca venganza contra su enemigo Rufus Buck (interpretado por Idris Elba). La película también está protagonizada por Zazie Beetz, Lakeith Stanfield, Regina King y otros.

BSO The Harder They Fall

