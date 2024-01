Jay-Z y D’Angelo unen sus voces en «I Want You Forever», un tema para la nueva película de Jeymes Samuel

Los dos iconos del hip hop y el soul han colaborado en una canción de casi 10 minutos de duración que forma parte de la banda sonora de The Book Of Clarence, el nuevo filme del cineasta y músico Jeymes Samuel, que se acaba de estrenar en los cines de Estados Unidos.

La canción, titulada I Want You Forever, es una oda al amor y al deseo, en la que Jay-Z y D’Angelo se alternan versos y estribillos cargados de emoción y sensualidad. Jay-Z rapea: «La vida no sabe igual sin ti/ Lágrimas en mi champán por ti/ Deja de jugar, chica, sabes que estoy loco por ti/ Sabes esa semana que volviste a casa de tu mamá/ Pregunta a mis amigos, ellos pueden dar fe (Ooh) «.

The Book Of Clarence es una película escrita y dirigida por Samuel, que también ha compuesto la música y ha producido el filme junto a Jay-Z y otros. Los dos ya habían trabajado juntos en la película de 2021 The Harder They Fall.

En un comunicado de prensa, Samuel explicó: «The Book Of Clarence es una película que quería hacer desde hace muchos años. Mientras trabajaba en The Harder They Fall y en todos mis otros proyectos, la historia y la música de The Book Of Clarence siempre estaban ahí dando vueltas en mi mente. No había ninguna duda de que yo iba a componer la música y a escribir e interpretar en la banda sonora, así como a escribir y dirigir la película. Fue todo un viaje increíble donde una cosa dependía de la otra».

Además de Jay-Z y D’Angelo, la banda sonora cuenta con la participación de otros artistas como Jorja Smith, Doja Caty Kid Cudi. Por si tienes interés, te dejamos el trailer a continuación: