Jehnny Beth combate el “brain rot” con la furia de High Resolution Sadness

Jehnny Beth, la carismática líder de Savages, regresa con High Resolution Sadness, un single abrasivo que anticipa su segundo álbum en solitario, You Heartbreaker, You, que verá la luz el 29 de agosto a través de Fiction Records. La canción, descrita por la propia Beth como escrita “con la energía de un pogo”, aborda el “brain rot” causado por el desplazamiento infinito en teléfonos, un tema que resuena en la era digital. Con letras que claman por desconectar de las pantallas y reconectar con el contacto humano, el tema es un himno para el crowdsurfing, cargado de intensidad y urgencia.

Producida junto a su colaborador habitual Johnny Hostile en el estudio 20L07 en Francia, High Resolution Sadness llega con un videoclip en pantalla dividida, dirigido por ambos, que refuerza su sensación caótica y visceral. Este lanzamiento sigue a los singles previos Broken Rib, Obsession y No Good for People, consolidando el tono crudo y catártico del álbum. Beth, conocida por su energía punk, también ha anunciado actuaciones en el Rock N Roll Circus de Sheffield junto a Queens of the Stone Age y una serie de actuaciones íntimas en tiendas de discos con Rough Trade en el Reino Unido.

Con una trayectoria que incluye el aclamado To Love Is To Live (2020), Beth promete llevar su intensidad al escenario en una gira por Reino Unido y Europa en 2025, consolidándose como una fuerza imparable.

Jehnny Beth: La furia punk que redefine el escenario

Jehnny Beth, nacida Camille Berthomier en Francia, se ha consolidado como una de las voces más viscerales del post-punk. Como líder de Savages, irrumpió en 2013 con el álbum Silence Yourself, un debut que capturó la atención por su intensidad cruda y letras que destilan feminismo y urgencia emocional. El cuarteto londinense, conocido por sus directos incendiarios, lanzó Adore Life en 2016, profundizando en su sonido angular y visceral. Tras un hiato de Savages, Beth exploró caminos en solitario con To Love Is To Live (2020), un disco introspectivo pero igualmente potente, producido junto a Johnny Hostile. Su trabajo también abarca colaboraciones con artistas como Gorillaz y Trentemøller, además de incursiones en cine y televisión, como su papel en An Impossible Love.

Su próximo álbum, You Heartbreaker, You, que llegará el 29 de agosto de 2025, promete mantener su esencia punk mientras aborda temas contemporáneos como la desconexión digital, como se escucha en singles como High Resolution Sadness y Broken Rib. Con una carrera marcada por la reinvención y la intensidad, Beth combina su pasado en el teatro con una presencia escénica magnética, consolidándose como una fuerza creativa que trasciende géneros. Su gira de 2025 por Reino Unido y Europa, junto a actuaciones en eventos como el Rock N Roll Circus con Queens of the Stone Age, asegura que su legado seguirá creciendo.

