Jehnny Beth une fuerzas con Mike Patton en “Look At Me”, un single feroz con un videoclip inspirado en Taxi Driver

La alianza entre Jehnny Beth y Mike Patton en “Look At Me” es una de esas combinaciones que parecen imposibles hasta que suceden… y entonces encajan con una precisión casi peligrosa. La artista francesa presenta un nuevo single cargado de distorsión, tensión y teatralidad, acompañado por un videoclip dirigido por ella misma e inspirado en Taxi Driver. En el tema, Beth retoma la energía visceral que marcó su etapa en Savages y la mezcla con la elasticidad vocal y el instinto camaleónico de Patton, icono de Faith No More y uno de los vocalistas más impredecibles de las últimas décadas.

Beth explica que la canción nació como una pieza en dos partes junto a su colaborador habitual Johnny Hostile, pero que todo cambió cuando recibieron las pistas vocales de Patton: “Cuando Mike envió sus voces, fue como elegir caramelos en una tienda; tenía un millón de ideas, era alucinante”. El resultado es un tema que se adentra en la figura contemporánea del “vendedor de verdades”, ese personaje que promete fórmulas para “mejorar la vida” mientras solo busca atención. Beth lo resume con claridad: “‘Look At Me’ es una canción sobre los embaucadores y el efecto que tienen en quienes son vulnerables al señuelo de ideologías engañosas”.

El videoclip amplifica ese discurso desde un imaginario cinematográfico. Beth encarna una reinterpretación del Travis Bickle de Robert De Niro, un outsider que no encuentra su lugar en el mundo, mientras Patton aparece como un predicador que altera su visión de la realidad. La artista describe la pieza como una mezcla entre la estética hiperrealista de Martin Parr y la sensibilidad oscura de Gregg Araki, un descenso a los márgenes a través de personajes que, en sus palabras, “le dicen un gran ‘que os jodan’ al mundo”.

“Look At Me” llega en plena gira europea y británica de Beth, con fechas en Londres, Manchester, Glasgow, Dublín y un cierre en Ciudad de México como telonera de Deftones. El single continúa la estela de su álbum You Heartbreaker, You (2025), donde ya reivindicaba una vuelta a la urgencia y la integridad artística. Su colaboración con Patton no solo refuerza esa búsqueda, sino que la sitúa en un territorio aún más crudo, teatral y emocionalmente incómodo, justo donde Beth parece sentirse más viva.

Jehnny Beth: Intensidad, la experimentación y la presencia escénica

Desde su irrupción al frente de Savages, Jehnny Beth se ha consolidado como una de las voces más poderosas y magnéticas del rock contemporáneo. Con Silence Yourself (2013) y Adore Life (2016), la banda británica redefinió el post‑punk con una mezcla de urgencia, precisión y vulnerabilidad que la convirtió en referencia internacional. En solitario, Beth ha explorado territorios más electrónicos y cinematográficos con To Love Is to Live (2020) y You Heartbreaker, You (2025), ampliando su paleta emocional sin perder la intensidad que la caracteriza. Su trabajo como actriz, presentadora y colaboradora en proyectos de artistas como Gorillaz demuestra una versatilidad poco común. Hoy, Beth es una figura que transita con naturalidad entre la música, el cine y la performance, siempre guiada por una búsqueda artística honesta y desafiante.

