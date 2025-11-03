Jerkcurb vuelve con un grito suave desde el duelo: así suena «Hungry»

El artista británico Jerkcurb, nombre artístico de Jacob Read, ha vuelto a la escena musical con Hungry, un sencillo que no solo marca su regreso, sino que también abre una ventana emocional a su proceso de duelo tras la pérdida de su padre. Este tema forma parte de su esperado segundo álbum Night Fishing On A Calm Lake, que verá la luz el próximo 28 de noviembre de 2025 bajo el sello Handsome Dad Records.

Hungry es una pieza introspectiva, construida con sintetizadores y cajas de ritmo adquiridos en un mercadillo, que canaliza el deseo de reconectar con el mundo tras una etapa de aislamiento emocional. El sonido, influenciado por el sophistipop, el new age y el techno de su infancia, recuerda a artistas como Kate Bush, David Sylvian y The Blue Nile, y muestra el primer acercamiento serio de Read a los sintetizadores.

El álbum Night Fishing On A Calm Lake incluirá once temas, entre ellos Death Valley Morning Dew, Oh No y la propia Hungry. Según ha explicado el propio Jerkcurb en medios como The Line of Best Fit, el disco explora la dualidad entre el mundo exterior y el confinamiento mental, con imágenes como el rocío en el Valle de la Muerte que simbolizan frescura en medio de la aridez emocional. Además, el artista ha anunciado una gira por Reino Unido en 2026, con paradas en ciudades como Bristol, Manchester, Leeds, Glasgow, Nottingham y Londres.

Tracklist de Jerkcub – Night Fishing On A Calm Lake

1. The Rocks

2. Death Valley Morning Dew

3. Hungry

4. Mothematics

5. Loss Dub

6. Larchmont

7. Too Much Intelligence

8. Help You

9. Night Fishing On A Calm Lake

10. Home On The Ranch

11. Oh No

De Somerton Beach a la calma del lago: el viaje musical de Jerkcurb

Jacob Read, bajo el alias Jerkcurb, comenzó a hacerse notar en la escena alternativa londinense con sencillos como Somerton Beach y Voodoo Saloon / Little Boring Thing, que ya mostraban su inclinación por lo atmosférico y lo cinematográfico. Su primer álbum, Air Con Eden (2019), fue recibido con entusiasmo por medios como DIY Magazine y The Line of Best Fit, que destacaron su capacidad para construir paisajes sonoros densos y melancólicos. En ese disco, Jerkcurb exploraba temas como la alienación urbana y la nostalgia, con arreglos que combinaban guitarras reverberantes, sintetizadores envolventes y letras cargadas de simbolismo.

Tras el lanzamiento de Air Con Eden, Read planeaba expandir el proyecto a una formación completa, pero la muerte de su padre —también artista plástico— lo llevó a replegarse y repensar su enfoque creativo. Este giro personal ha influido profundamente en Night Fishing On A Calm Lake, un disco que, más allá de su título evocador, se presenta como una travesía emocional por la pérdida, la introspección y la reconstrucción. Con este nuevo trabajo, Jerkcurb consolida su lugar como uno de los músicos más singulares del panorama alternativo británico, capaz de convertir el dolor en belleza sonora.

