Jessie J lanza «Believe In Magic» y aplaza gira por nueva cirugía de cáncer

La cantante británica Jessie J ha estrenado su nuevo sencillo Believe In Magic, una emotiva canción escrita en 2022 durante su embarazo, que llega acompañada de un visualizer dirigido por Mitch Peryer. Producida por Los Hendrix y Jesse Boykins III, la canción refleja optimismo y vulnerabilidad, con versos que invitan a creer en la magia para sanar un corazón roto. Este lanzamiento, el tercero tras su regreso con No Secrets y Living My Best Life, coincide con un momento agridulce para la artista, ya que ha cancelado las fechas estadounidenses de su gira No Secrets y pospuesto las de Reino Unido y Europa hasta abril de 2026 debido a una segunda cirugía por cáncer de mama.

Jessie J, cuyo nombre real es Jessica Cornish, anunció en Instagram que, tras su mastectomía en junio por un diagnóstico de cáncer de mama en etapa temprana, necesita otra operación antes de fin de año. Aunque aseguró que no es grave, el procedimiento choca con su calendario de presentaciones, obligándola a priorizar su recuperación. “Me siento frustrada y triste, pero necesito estar sana”, compartió la cantante de 37 años, quien también expresó su deseo de reprogramar las fechas en EE. UU. para 2026. A pesar de las complicaciones, Jessie J promete más música y agradece el apoyo de sus fans, manteniendo una actitud positiva mientras enfrenta esta etapa.

Jessie J: una voz poderosa que conquista con alma y versatilidad

Jessie J, cuyo nombre real es Jessica Cornish, irrumpió en la escena musical en 2011 con su debut Who You Are, un álbum que combinó pop, R&B y soul con hits como Price Tag y Domino. Nacida en Londres en 1988, la cantante británica destacó desde joven por su voz potente y su habilidad para escribir canciones, componiendo para artistas como Miley Cyrus antes de lanzar su propia carrera. Su estilo vibrante, letras honestas y carisma en el escenario la convirtieron rápidamente en una figura global. A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con nombres como David Guetta, B.o.B y Ariana Grande, y su versatilidad le ha valido elogios en géneros que van desde el pop comercial hasta baladas emotivas, siempre marcadas por su energía y autenticidad.

Con cinco álbumes de estudio, Jessie J ha evolucionado constantemente. Alive (2013) trajo éxitos como Wild y mostró un sonido más electrónico, mientras que Sweet Talker (2014) incluyó el icónico Bang Bang junto a Nicki Minaj y Ariana Grande. R.O.S.E. (2018), un proyecto introspectivo, reflejó su lado más personal tras enfrentar desafíos de salud, incluido el diagnóstico de síndrome de Wolff-Parkinson-White. Su último trabajo, No Secrets (2025), marca su regreso tras una pausa, con sencillos como Believe In Magic que destacan su resiliencia. A pesar de las adversidades, Jessie J sigue siendo un icono del pop con una discografía que mezcla fuerza, vulnerabilidad y reinvención.

