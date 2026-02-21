Jessie Ware vuelve a la pista de baile con su nuevo single “Ride”

Jessie Ware sigue desvelando piezas de Superbloom, su próximo álbum, y esta vez lo hace con “Ride”, un single que llevaba dos años guardado en la recámara y que por fin ve la luz. La artista británica presentó la canción por primera vez en un club de Glastonbury en 2024, y ahora llega acompañada de un vídeo sencillo y sugerente que encaja con su espíritu nocturno y cinematográfico .

“Ride” destaca por su interpolación del mítico tema compuesto por Ennio Morricone para The Good, the Bad and the Ugly, un guiño que potencia su aire épico y juguetón. Según explicó la propia Ware en una nota de prensa, “Ride was the first song I wrote for this record… It’s a song for the clubs, for the dancefloor – fun, cinematic, cheeky and powerful” . La artista también recordó que la interpretó por primera vez en el NYC Downlow de Glastonbury tras su actuación en el escenario West Holts, y que llevaba tiempo deseando publicarla.

Este lanzamiento llega apenas un mes después de que compartiera el vídeo de “I Could Get Used to This”, otro adelanto de Superbloom, que verá la luz el 10 de abril. Con cada nuevo avance, Ware reafirma su apuesta por un pop sofisticado, hedonista y profundamente bailable.

En más de una década de carrera, Jessie Ware ha pasado del soul elegante de Devotion al pop disco expansivo de What’s Your Pleasure?, consolidándose como una de las voces más versátiles del panorama británico. Su discografía —que incluye trabajos como Tough Love, Glasshouse y That! Feels Good!— muestra una evolución constante hacia un sonido cada vez más ambicioso y orientado a la pista de baile.

