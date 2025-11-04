Jimmy Eat World vuelve con fuerza: un EP con seis canciones y su primer tema inédito desde 2023

La banda de Arizona Jimmy Eat World regresa con Something(s) Loud, un EP disponible a partir del 14 de noviembre de 2025 a través de su sello Exotic Location Recordings que reúne seis cortes que combinan energía, introspección y nostalgia. El lanzamiento incluye los sencillos digitales Something Loud y Place Your Debts, junto con una versión acústica del primero, un remix del segundo a cargo de TW Walsh, y una colaboración con Bethany Cosentino en el cover de Call To Love de Crooked Fingers.

La joya inédita del EP es Failure, grabada originalmente durante las sesiones de Surviving (2019) y co-producida por Justin Meldal Johnsen, con mezcla de Ken Andrews (de la banda Failure, aunque el título no hace referencia directa a ellos). Este tema abre el EP con una atmósfera lenta y cargada de acordes potentes que se intensifican hasta un final abrupto pero memorable, coronado por un pegajoso “la la la” que se queda resonando. El videoclip, dirigido por Keith Koenig, refuerza el carácter introspectivo de la canción y marca el regreso de la banda con una propuesta que conecta con sus raíces emocionales y sonoras.

De Arizona al mundo: dos décadas de himnos emocionales

Formados en 1993 en Mesa, Arizona, Jimmy Eat World se consolidó como una de las bandas más influyentes del emo y el rock alternativo estadounidense. Su primer gran reconocimiento llegó con Bleed American (2001), que contenía himnos como The Middle y Sweetness, temas que definieron una generación y los catapultaron al mainstream. A lo largo de su carrera, han sabido reinventarse sin perder su esencia, explorando sonidos más oscuros en Futures (2004), más melódicos en Chase This Light (2007), y más introspectivos en Invented (2010) y Integrity Blues (2016). Su último álbum de estudio, Surviving (2019), mostró una banda madura, con letras que abordan la resiliencia y la autoconciencia, sin renunciar a la potencia guitarrera que los caracteriza.

Más allá de los discos, Jimmy Eat World ha mantenido una presencia constante en giras internacionales, festivales y colaboraciones con artistas como Hayley Williams y Paramore, consolidando una comunidad de seguidores fieles. Su capacidad para conectar emocionalmente con el público, tanto en sus letras como en sus directos, ha sido clave para mantenerse relevantes en un panorama musical cambiante. Con Something(s) Loud, no solo celebran su legado, sino que también reivindican el valor del formato físico como experiencia tangible y emocional, en una era dominada por lo digital.