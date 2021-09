Joan As Police Woman estrena single con una colaboración póstuma de Tony Allen

Artista: Joan As Police Woman

Canción: Geometry of You

Pertenece a: The Solution Is Restless, su nuevo disco que llegará el 5 de noviembre a través de PIAS.

Más datos: La canción ha sido compuesta y grabada con Dave Okumu de The Invisible y el legendario baterista Tony Allen, que grabó la canción poco antes de su muerte en abril del año pasado.

Sobre la canción: La propia autora explica que trata “”sobre la intersección de las matemáticas y la sensualidad. Es lo que hacía Tony Allen cada vez que se sentaba a tocar. Se trata de los aspectos cuánticos de la vida, no hay una sola forma de hacer nada, la paradoja está en todas partes. Encontrar la flexibilidad en la vida es la forma en que más me conecto con la alegría”.

¿Tenemos videoclip? Sí, dirigido por Devin Flynn, y podemos verlo a continuación:

¿Y tracklist para el nuevo disco? Sí, y estará formado por las siguientes 10 canciones.

1. ‘The Barbarian’

2. ‘Get My Bearings’ (feat. Damon Albarn)

3. ‘Take Me To Your Leader’

4. ‘Masquerader’

5. ‘Dinner Date’

6. ‘Enter the Dragon’

7. ‘Geometry of You’

8. ‘The Love Has Got Me’

9. ‘Perfect Shade of Blue’

10. ‘Reaction’

Sobre Joan As Police Woman

Tras asociar su nombre a artistas como Antony and the Johnsons y Rufus Wainwright, Joan Wasser, más conocida como Joan As Police Woman, emprendió, en 2006, una aventura personal como cantautora heterodoxa, abierta a múltiples influencias. Sus temas integran fibrosas texturas pop y rock, así como atmósferas envolventes cercanas al soul y destellos jazzísticos. Más allá del género musical, esta cantante y multinstrumentista que toca la guitarra, el violín y el piano, es una creadora ambiciosa que evita los moldes compositivos comunes e irradia tanta sensibilidad como carácter.

Fuente: Apple Music