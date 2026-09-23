Joan As Police Woman comparte “Save Me” junto a Iggy Pop como parte de Real Life Evolution, el disco con el que reinterpreta por completo su debut de 2006, Real Life, veinte años después. Ya adelantamos este proyecto en abril con “Eternal Flame”, y ahora llega su colaboración más inesperada: la de una leyenda de la música como Iggy Pop.

Grabado en la habitación de un hotel en Nueva Zelanda

Joan Wasser toca teclados y canta en la banda de directo de Iggy Pop desde hace años. La grabación de “Save Me” ocurrió durante una gira por Nueva Zelanda junto a él. Cuenta que una amiga reaccionó así al saber quién cantaba en el tema: «¿Iggy Fucking Pop?». Ella responde entre risas: «Tuve la suerte de grabarlo en un estudio profesional de Nueva Zelanda». Fue, en realidad, una habitación de hotel junto a la piscina en un día libre. «Menos mal que existen los equipos de grabación portátiles», añade.

«Uno de los grandes románticos»

Sobre Iggy, Joan Wasser no escatima elogios. «Para mí es uno de los grandes románticos», dice. «Su voz es sencillamente una de las mejores de todos los tiempos. Combina una masculinidad contundente con una conexión profunda con toda la gama de la experiencia humana». «Esta canción tiene esa misma cualidad que siempre he escuchado en él: una desesperación cruda y dolorida que pocos cantantes logran tocar. Estaré eternamente agradecida al “Padrino del Punk”», cierra. La cantante recuerda además un ensayo de “The Passenger”. Fue la primera vez que se unió a la banda de Iggy a los teclados y los coros y rompió a llorar en mitad del ensayo.

La sesión íntima en Brooklyn

El sencillo llega con un vídeo de la serie “Real Life Anniversary Sessions”, grabado en el Owl Music Parlor de Brooklyn. Joan interpreta el tema en formato íntimo junto a Jeremy Gustin a la batería y Will Graefe a la guitarra y los coros. Filmó el vídeo Ehud Lazin. La grabación de audio corrió a cargo de Adam Sachs, el mismo que capturó la versión de estudio en Nueva Zelanda. La mezcla es de Patrick Dillett, y la masterización de Chris Gehringer.

“Real Life Evolution”: veinte años después, con un reparto nuevo

Joan Wasser, conocida como Joan As Police Woman desde 2004, es una cantante, compositora y productora neoyorquina. Real Life Evolution reúne las diez canciones de su debut, reinterpretadas con un elenco de colaboradores completamente nuevo. Junto a Iggy Pop destaca también Krystle Warren, que pone voz a “I Defy”. A lo largo de su carrera, Wasser ha grabado y tocado con nombres como Lou Reed, Rufus Wainwright, John Cale, David Byrne, Scissor Sisters, Beck, Laurie Anderson o Damon Albarn y Gorillaz. El disco llega a través del sello británico Reveal Records, en digital, CD y una edición limitada en vinilo marmoleado rojo.

El disco ha recibido buena acogida crítica en medios como Uncut, Mojo o The Guardian, que han destacado la profundidad emocional de estas nuevas versiones. Además de Iggy Pop y Krystle Warren, el resto del disco reúne a músicos que ya formaron parte del entorno de Wasser en distintos momentos de su carrera, como el contrabajista Tony Scherr, el guitarrista Oren Bloedow y el bajista Danny Blume, junto al pianista Thomas Bartlett, que reimagina el tema que da título al disco.

Gira europea hasta febrero de 2027

La colaboración llega en plena “Real Life 20th Anniversary Tour”, que recorrerá Reino Unido y Europa entre noviembre de 2026 y febrero de 2027. La fecha de Ámsterdam del 12 de noviembre ya está agotada.

5 y 6 de noviembre — Londres, Union Chapel

— Londres, Union Chapel 7 de noviembre — Mánchester, RNCM

— Mánchester, RNCM 9 de noviembre — Glasgow, Oran Mor

— Glasgow, Oran Mor 11 de noviembre — Brujas, Cactus Club

— Brujas, Cactus Club 12 de noviembre — Ámsterdam, Zonnehuis (agotado)

— Ámsterdam, Zonnehuis (agotado) 13 de noviembre — Hamburgo, Mojo Club

— Hamburgo, Mojo Club 15 de noviembre — Aarhus, Train

— Aarhus, Train 16 de noviembre — Copenhague, DR Concert Hall

— Copenhague, DR Concert Hall 18 de noviembre — Budapest, House of Music Hungary

— Budapest, House of Music Hungary 22 de noviembre — Berlín, Haus des Rundfunks

— Berlín, Haus des Rundfunks 12 de febrero — París, Alhambra

— París, Alhambra 14 de febrero — Ámsterdam, Zonnehuis

— Ámsterdam, Zonnehuis 16 de febrero — Bremen, Kulturzentrum Radio Bremen

— Bremen, Kulturzentrum Radio Bremen 17 de febrero — Heidelberg, Kulturhaus Karlstorbahnhof

— Heidelberg, Kulturhaus Karlstorbahnhof 19 de febrero — Schorndorf, Club Manufaktur

— Schorndorf, Club Manufaktur 21 de febrero — Brighton, Komedia

— Brighton, Komedia 22 de febrero — Cambridge, Junction

— Cambridge, Junction 23 de febrero — Norwich, Arts Centre

— Norwich, Arts Centre 24 de febrero — Leeds, Howard Assembly Room

— Leeds, Howard Assembly Room 26 de febrero — Bolonia, Estragon Club

— Bolonia, Estragon Club 27 de febrero — Milán, Santeria Toscana 31

▶ “Save Me” feat. Iggy Pop — Joan As Police Woman | 23 de septiembre de 2026 | Reveal Records

¿Qué os parece este encuentro entre Joan As Police Woman e Iggy Pop? ¿Conocíais ya el disco “Real Life” original?

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