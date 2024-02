Joanne Shaw Taylor anuncia su nuevo álbum y lanza «Heavy Soul» como single

«Si haces lo que quieres, en lugar de un producto que no es genuino, tienes más posibilidades de tocar la fibra sensible de otra persona. Es agradable pensar que siempre fui auténtica conmigo misma. Creo que tienes que creer en ti mismo y en hacer la música en la que crees»

Joanne Shaw Taylor

Joanne Shaw Taylor es una guitarrista excepcional británica de blues-rock cuyos temas no paran de engrosar los top rankings internacionales. Ahora, nos presenta como adelanto, su nuevo y conmovedor sencillo Heavy Soul explora en profundidad el peso de las cargas emocionales que llevamos dentro. El álbum que llevará el mismo nombre que el sencillo, se lanzará el próximo 7 de junio de 2024 a través de Journeyman Records, empresa perteneciente al aclamado guitarrista Joe Bonamassa.

Este nuevo trabajo estará producido por Kevin Shirley productor e ingeniero de Black Crowes, Journey, Aerosmith, Silverchair, Journey, Iron Maiden, Led Zeppelin, Rush, Beth Hart, Dream Theater, etc. Según los avances, el disco será una maravillosa fusión entre soul-pop y blues. En él colaborarán Anton Fig, Alison Presswood y Rob McNelley.

Joanne Shaw Taylor, empezó su andadura musical a los 16 años, cuando fue descubierta por Dave Stewart de Eurythmics. Desde entonces no ha parado de recibir elogios por parte de grandes artistas de renombre mundial. Sus anteriores trabajos han sido ampliamente aplaudidos por la crítica más acérrima. Discos como Almost Always Never (2012), Songs from de Road (2013), The Dirty Truth (2014), Wild (2016), Reckless Heart (2019), Reckless Blues EP (2020), The Blues Album (2021), Blues from the Heart: Live (2022), Nobody’s Fool (2022), te inoculan en el cuerpo esa profunda rítmica de blues, rock y soul, tres estilos que siempre hacen mover tu cuerpo y alma.

El estilo guitarrístico de Joanne Shaw Taylor sigue la línea de otras mujeres guitarreras de alto linaje musical como Ana Popovic, Samantha Fish, Shannon Curfman, Carolyn Wonder, Sue Foley, Deborah Coleman, Joanna Connor, Danielle Nicole, entre otras.

Para oír más de esta grandiosa guitarrista os dejo este enlace personal…