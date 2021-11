Johnny Marr adelanta dos nuevas canciones de su inminente «Fever Dreams Pt 2»

Artista

Johnny Marr

¿Por qué es noticia?

El guitarrista británico ha estrenado dos nuevas canciones de su próximo EP Fever Dreams Pt 2, que saldrá a la venta el 15 de diciembre. En esta ocasión, se trata de Tenement Time y Sensory Street.

Sobre la canción y el vídeo

El primero de los dos temas trata sobre «la experiencia de crecer en el centro de la ciudad cuando era un niño, corriendo y siendo bastante salvaje. Esta idea de «Para siempre, para siempre es mía»: se trata de correr por Ardwick, refugiarse en los almacenes y ser perseguido. Esa fue la primera vez que me involucré conscientemente en la cultura: con personas que usaban cierta ropa, y era parte de ser un pequeño niño de Manchester, en realidad. Tengo un romanticismo real sobre ese período de mi vida».

En cuanto a la segunda, Marr afirma que cuenta «la historia de 48 horas surrealistas en la Inglaterra subterránea».

Sobre el disco

Fever Dreams Pt 2 es el segundo EP de los cuatro que irá lanzando hasta formar un álbum completo, Fever Dreams Pts 1-4, que estará disponible el 25 de febrero de 2022.

Johnny Marr – Tenement Time & Sensory Street

Tracklist del disco

01 “Spirit, Power & Soul”

02 “Receiver”

03 “All These Days”

04 “Ariel”

05 “Lightning People”

06 “Hideaway Girl”

07 “Sensory Street”

08 “Tenement Time”

09 “The Speed Of Love”

10 “Night And Day”

11 “Counter-Clock World”

12 “Rubicon”

13 “God’s Gift”

14 “Ghoster”

15 “The Whirl”

16 “Human”

Sobre Johnny Marr

Johnny Marr (nacido como John Martin Maher, 31 de octubre de 1963) es un músico, compositor y cantante inglés. Primero alcanzó la fama como guitarrista y co-compositor de The Smiths, quienes estuvieron activos desde 1982 hasta 1987. Desde entonces ha actuado con muchas otras bandas y se ha embarcado en una carrera en solitario.

Fuente: Wikipedia

