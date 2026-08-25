Johnny Marr presenta «It’s Time», tercer adelanto de su próximo álbum, The Age Of Everything, y el corte más directo que ha compartido hasta ahora del disco. La canción llega tras «Ophelia» y «Spin», los dos primeros singles con los que Marr anunció el álbum, que se publicará el 2 de octubre vía BMG.

El vídeo que acompaña a la canción no es un rodaje al uso: se filmó durante el concierto más grande de la carrera en solitario de Marr, su regreso a casa por todo lo alto en el Castlefield Bowl de Manchester el pasado 9 de julio, con las entradas agotadas desde semanas antes.

Una canción sobre «los gilipollas con opiniones turbias»

Frente al tono introspectivo de «Ophelia», «It’s Time» es una declaración de intenciones mucho más directa y combativa. Marr ha explicado el origen de la letra en estos términos: «Es mi manera de cantar sobre algunos temas del mundo, pero encontrando la rebeldía en el idealismo. Quería una letra que hablara de resistir el cinismo y la corrupción. Supongo que va sobre los gilipollas con opiniones turbias». La canción combina esa urgencia lírica con un estribillo pensado para corearse en directo, algo que ya ha demostrado sobre el escenario: según la prensa británica, «It’s Time» fue de las canciones más coreadas de su repertorio durante la gira norteamericana que Marr usó como banco de pruebas para buena parte del disco.

De la guitarra de The Smiths a su disco más personal

Antes de convertirse en uno de los guitarristas más solicitados del rock británico, Johnny Marr fue la mitad compositiva de The Smiths junto a Morrissey (cuya ficha puedes consultar aquí) entre 1982 y 1987. Tras la disolución de la banda encadenó etapas en Electronic, The Pretenders, Modest Mouse y The Cribs, antes de asentarse en solitario con «The Messenger» (2013), «Playland» (2014), «Call The Comet» (2018) y Fever Dreams Pts 1-4 (2022), su anterior álbum de estudio.

«It’s Time» es la tercera pieza del rompecabezas de The Age Of Everything, un disco que Marr ha calificado como el más «catártico» de su carrera y que, según ha contado, surgió de una idea que se le impuso casi por sí sola: la sensación de agobio que provoca la tecnología en la cultura actual, mirada también como una oportunidad. El disco se escribió en Londres, se rodó en directo por Norteamérica y se grabó finalmente en Manchester, su ciudad natal, con «It’s Time» ocupando la tercera posición de un tracklist de diez canciones.

Wembley, un libro y un otoño cargado

El lanzamiento llega en plena recta final hacia la que será la cita más importante del año para Marr: el OVO Arena Wembley de Londres el 24 de octubre, su concierto más grande en solitario hasta la fecha, apenas tres semanas después de la publicación del álbum. El otoño de Marr no se queda ahí: el 22 de octubre también llegará una edición ilustrada y ampliada del vigésimo aniversario de su autobiografía, Set The Boy Free, con fotografías inéditas de archivo, una nueva introducción, un texto en memoria de su amigo y excompañero en The Smiths, el fallecido bajista Andy Rourke, y un prólogo escrito por Noel Gallagher.

▶ «It’s Time» — Johnny Marr | Adelanto de The Age Of Everything | 2 de octubre de 2026 | BMG

¿Qué adelanto de «The Age Of Everything» te está gustando más: la urgencia de «Spin», la introspección de «Ophelia» o la rebeldía de «It’s Time»?

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