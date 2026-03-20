Jorja Smith deslumbra con “Price Of It All”, una balada cinematográfica que anticipa la banda sonora de «Bait», la nueva serie de Riz Ahmed

Jorja Smith vuelve a demostrar por qué es una de las voces más magnéticas del R&B británico con “Price Of It All”, su nueva canción incluida en la banda sonora de Bait, la serie creada y protagonizada por Riz Ahmed que llega a Prime Video el 25 de marzo. El tema, una balada envolvente cargada de cuerdas y dramatismo, bebe claramente del imaginario Bond, algo que encaja a la perfección con la trama de la serie, centrada en un actor británico‑pakistaní cuya vida se descontrola cuando consigue una audición para interpretar al próximo James Bond.

La canción muestra a una Jorja en plena madurez vocal, desplegando un registro íntimo y elegante que se eleva sobre un arreglo orquestal que podría acompañar perfectamente la secuencia inicial de una película de espías. Según la descripción del propio medio, se trata de “una balada cargada de cuerdas con una energía muy Bond”, un espacio donde la artista “realmente brilla”.

“Price Of It All” forma parte de un EP que se publicará el mismo día del estreno de la serie, seguido de una edición extendida el 16 de abril, fecha en la que también se lanzará el videoclip oficial. La canción llega en un momento especialmente interesante para Smith, que en los últimos años ha ido ampliando su paleta sonora sin perder la sensibilidad emocional que la caracteriza. Su capacidad para moverse entre el soul, el pop y el R&B contemporáneo la ha convertido en una artista imprescindible, capaz de aportar profundidad incluso en proyectos audiovisuales tan marcados por la narrativa como Bait.

La serie, descrita como una comedia de seis episodios con tintes de thriller, promete convertirse en uno de los estrenos más comentados de la temporada, y la participación de Jorja en su banda sonora añade un atractivo extra para los amantes de la música. Con “Price Of It All”, la británica vuelve a situarse en el centro de la conversación, demostrando que su voz sigue siendo un arma emocional de primer orden.

Jorja Smith, una trayectoria que convirtió la vulnerabilidad en un nuevo canon del R&B británico

Desde su irrupción con Lost & Found en 2018, Jorja Smith se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de su generación. Su mezcla de R&B, soul y pop alternativo, unida a una voz cálida y profundamente expresiva, la llevó rápidamente a colaborar con figuras como Drake, Kendrick Lamar o Stormzy. Tras su aclamado debut, publicó Be Right Back (2021), un EP que exploraba nuevas texturas y consolidaba su madurez artística. Su segundo álbum, Falling or Flying (2023), amplió aún más su universo sonoro, incorporando elementos electrónicos y ritmos más experimentales sin perder su esencia introspectiva. A lo largo de su carrera, Smith ha demostrado una habilidad única para convertir emociones complejas en canciones que conectan de forma inmediata, situándola como una de las voces más relevantes del R&B contemporáneo.

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