Jorja Smith ha vuelto a subirse al plató de Jack Saunders en BBC Radio 1 para estrenar en directo “I Lied, You Lied”, el tercer single de su esperado tercer álbum, What Are The Odds, que llegará el próximo 21 de agosto a través de FAMM. La canción, acompañada de un videoclip dirigido por EphoExecutive, confirma el giro hacia el sonido de pista que la artista británica lleva meses anticipando con cada nuevo adelanto.

Escrita por la propia Jorja Smith junto a Marco Bernardis, Joel Baely, Michael Stafford y Richard Isong, “I Lied, You Lied” ha sido producida por Bernardis junto a P2J, colaborador habitual de la cantante en los últimos años. Bernardis aporta además piano, piano eléctrico y saxofón al tema, mientras que Isong se encarga de la programación. El resultado es una pista de ritmo ágil y contagioso que la propia Smith reconoció como una de las piezas que más le gustan de todo el disco: «Es una de mis canciones favoritas de todo el disco», confesó la cantante a Jack Saunders, explicando que el tempo bailable no fue una decisión propia, sino algo que ya venía marcado por el instrumental que le presentó P2J.

Sobre el contenido de la letra, Smith detalló que la canción nace de su manera habitual de componer: necesita haber vivido por completo una experiencia antes de poder escribir sobre ella. En este caso, el resultado es un tema sobre personas que juegan con los sentimientos ajenos y sobre el punto en el que una ya no está dispuesta a tolerar ese tipo de comportamiento, envuelto en una producción que suena mucho más a pista de baile que a las baladas por las que se la conoció originalmente.

De “Blue Lights” a la pista de baile: una década de reinvención

Nacida en Walsall (Reino Unido) en 1997, Jorja Smith se dio a conocer en 2016 con “Blue Lights”, un tema autoeditado que combinaba soul melancólico con una crítica social sobre la brutalidad policial y que le valió el respaldo inmediato de artistas como Drake y Stormzy. Aquel single la llevó a colaborar con Drake en “Get It Together” y a participar en la banda sonora de Black Panther junto a Kendrick Lamar. En 2018 publicó su álbum debut, Lost & Found, con el que ganó el Brit Critics’ Choice Award, y tras el EP Be Right Back (2021) regresó en 2023 con Falling or Flying, un segundo trabajo más experimental centrado en el UK garage junto a su productor habitual, P2J.

Ese mismo productor firma ahora la totalidad de What Are The Odds, un álbum que, según ha explicado Smith, surgió sin ningún plan predeterminado, simplemente experimentando con sonidos de UK garage, grime, 2-step, funky house, soulful house y afro house hasta dar con un disco que apenas baja de las 140 bpm por minuto. “I Lied, You Lied” llega como tercer adelanto tras “What’s Done Is Done” y tras “Alive”, la colaboración con Wizkid que ya contamos en CrazyMinds y que puedes repasar en nuestra ficha de la artista.

El tracklist completo de “What Are The Odds”

El disco solo incluye dos colaboraciones además del propio single principal: la ya mencionada “Alive” con Wizkid y “This City”, en la que el rapero de grime Devlin firma una nueva versión de su clásico de 2010 “London City”. Este es el listado completo de las doce canciones que componen What Are The Odds:

For Life What Are The Odds What’s Done Is Done This City (feat. Devlin) Pretend The Way It Was I Lied, You Lied Dancing Alive (feat. Wizkid) Young Heart Make It Your Home When It Gets Like That

Un lanzamiento con fecha de doble sentido: el 21 de agosto

La fecha elegida para What Are The Odds no es casual: el 21 de agosto Jorja Smith compartirá cartel de cabeza con Tems en el festival All Points East de Londres, por lo que el disco llegará el mismo día en que la artista lo presente en directo ante su público. Antes de esa cita, Smith ha mantenido un verano de actividad casi constante, con paradas como el festival Jazzablanca en Marruecos y una residencia de varias noches en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, dentro de la gira internacional con la que ha ido rodando en directo buena parte de los temas de su nuevo álbum.

Mientras tanto, el videoclip de “I Lied, You Lied”, dirigido por EphoExecutive, ya está disponible y acompaña a la canción con las mismas dosis de energía que definen la producción del tema, en la línea visual que Smith ha mantenido a lo largo de toda la campaña de presentación del álbum.

Con What Are The Odds, Jorja Smith cierra una década desde “Blue Lights” reafirmando algo que ya apuntaba en Falling or Flying: su capacidad para moverse entre el soul introspectivo y la pista de baile sin perder la voz que la hizo única desde el principio. Con dos singles ya en circulación y este tercer adelanto recién publicado, solo queda esperar al 21 de agosto para escuchar el disco completo.

▶ “I Lied, You Lied” — Jorja Smith | 14 de agosto de 2026 | FAMM

¿Es este el single que más te ha convencido de “What Are The Odds” hasta ahora, o prefieres el terreno más introspectivo de sus discos anteriores?

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