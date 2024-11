Jorja Smith sorprende con dos nuevas canciones: «Loving You» y «Don’t Let Me Go»

Jorja Smith ha lanzado dos nuevas canciones: Loving You (con Maverick Sabre) y Don’t Let Me Go. Este lanzamiento sigue a su colaboración con Childish Gambino en In The Night y su propio sencillo High.

En Instagram, Maverick Sabre comentó que Loving You llevaba once años en proceso, expresando su alegría por su lanzamiento. Anteriormente, ambos artistas colaboraron en la canción Slow Down en 2019.

Escucha Loving You y Don’t Let Me Go para disfrutar de las últimas novedades de Jorja Smith.

Jorja Smith: De Promesa a Estrella del R&B

Jorja Smith es una talentosa cantante y compositora inglesa que se dio a conocer, en primera instancia, con su debut con el sencillo Blue Lights en 2016. Su primer álbum, Lost & Found, lanzado en 2018, recibió elogios de la crítica y alcanzó el número tres en las listas de álbumes del Reino Unido. Smith ha colaborado con grandes nombres como Drake, Kendrick Lamar y Stormzy, y ha lanzado éxitos como Be Honest y Addicted. Su EP Be Right Back de 2021 consolidó aún más su posición en el mundo del R&B, lo que terminó de confirmar con su último trabajo hasta la fecha, el álbum Falling or Flying de 2023.

