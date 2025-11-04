José González canta a la infancia y la libertad en su nueva canción «Pajarito»

El cantautor sueco-argentino José González ha compartido Pajarito, una nueva y luminosa canción en español que celebra el crecimiento, la curiosidad y la independencia desde una perspectiva íntima y familiar. Inspirada por sus hijos, Pajarito mezcla la delicadeza acústica que caracteriza a González con melodías juguetonas y una lírica existencial que reflexiona sobre el sentido de la vida como un descubrimiento personal. El tema, publicado por el sello City Slang, se acompaña de un videoclip conceptual generado con herramientas de inteligencia artificial como Sora y VEO, en colaboración con el creador de vídeos Jonny Sanders.

La portada del sencillo, un “pájaro de Dala” pintado por Hannele Fernström y maquetado por Robert Samsonovitz, rinde homenaje al arte popular sueco y refuerza el carácter lúdico del proyecto. En palabras del propio González, Pajarito se inspira en clásicos como 59th Street Bridge Song de Simon & Garfunkel, Río de Silvio Rodríguez, y en canciones infantiles que han marcado su vida cotidiana en los últimos años, como las de Alice Tegnér, Georg Riedel y María Elena Walsh. Este lanzamiento continúa la línea iniciada con Lilla Gumman (Lilla G), dedicada a su hija Laura, y ahora es el turno de Mateo, su hijo menor.

Además, José González se encuentra trabajando en su quinto álbum de estudio, el primero con material original desde Local Valley (2021). Mientras tanto, ha anunciado una gira por Estados Unidos en otoño de 2025, con paradas en ciudades como Oklahoma City, Nashville, Atlanta y Cleveland. La expectación es alta, y todo apunta a que Pajarito será solo el primer vuelo de una nueva etapa creativa para el artista.

De Gotemburgo al mundo: el viaje musical de José González

Desde que debutó con Veneer en 2003, José González se ha consolidado como una de las voces más singulares del folk contemporáneo. Nacido en Suecia en 1978, hijo de padres argentinos exiliados, su música ha sido descrita como introspectiva, minimalista y profundamente emocional. Con influencias que van desde el pop latinoamericano hasta el indie europeo, González ha sabido construir un universo sonoro propio, donde la guitarra clásica y la voz suave son protagonistas. Su versión de Heartbeats de The Knife lo catapultó a la fama internacional, apareciendo en anuncios y bandas sonoras que ampliaron su alcance más allá del circuito indie.

A lo largo de su carrera, ha publicado cuatro álbumes de estudio: Veneer (2003), In Our Nature (2007), Vestiges & Claws (2015) y Local Valley (2021). Este último marcó su regreso tras seis años de silencio discográfico, y fue recibido con entusiasmo por medios como Pitchfork, que destacaron su capacidad para mantener la frescura sin perder su esencia. Además de su trabajo en solitario, González ha colaborado con el trío sueco Junip, explorando sonidos más eléctricos y psicodélicos. Su música ha sido utilizada en películas como The Secret Life of Walter Mitty y documentales como A Tiger in Paradise, dirigido por Mikel Cee Karlson, que ofrece una mirada íntima a su filosofía de vida. Con Pajarito, González reafirma su compromiso con la sencillez, la belleza y la profundidad emocional.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.