Un mes después de estrenar el corte que reabrió su etapa en 4AD, Julia Jacklin vuelve a la carga con el segundo adelanto de The Gem, su cuarto álbum. Se titula «I Wish» y confirma que el disco, previsto para el 25 de septiembre, será uno de los más introspectivos de su carrera. Ya contamos en CrazyMinds el anuncio del álbum, que llegó junto al primer single, «Get Away From Me (I Think I’ll Love You Soon)», y con la confirmación de su regreso a Barcelona y Madrid en 2027.

Una carta a su yo más joven: así es «I Wish»

«I Wish» continúa una práctica habitual en la escritura de Jacklin: componer canciones dirigidas a su propia versión adolescente. La canción arranca con una confesión directa: «Oh, ojalá hubiera tenido ayuda entonces / oh, ojalá hubiera tenido mejores amigos», y avanza hacia una imagen recurrente en el disco, la de un pájaro a punto de abandonar el nido por primera vez. «Salí adelante, sí, estaré bien / aun así ojalá alguien hubiera estado ahí en su momento», canta la artista, en uno de los versos centrales del tema.

El tema cuenta además con la colaboración de Elsie y Maggie Rigby, de la banda folk australiana The Maes, cuyas voces se entrelazan con las de Jacklin en un arreglo vocal delicado y en capas. «I Wish» funciona como cierre de The Gem, sirviendo de colofón emocional a un álbum que, según ha explicado la propia Jacklin, gira en torno a una tensión de fondo: «quiero amar y ser amada, pero también quiero ser libre. Esa tensión entre ambas cosas ha sido la pregunta central de mi vida».

Tatuajes, un bar en Collingwood y casi un año de trabajo: el origen de «The Gem»

El álbum, de diez canciones, ha sido coproducido por Jacklin junto a Robert Muinos y grabado íntegramente en Melbourne, en el estudio Rat Shack, situado encima de The Gem, un bar de Collingwood que da nombre al disco y que Jacklin descubrió al mudarse a la ciudad en 2017. A diferencia de discos anteriores, más rápidos de grabar, Jacklin ha reconocido que estuvo trabajando en The Gem durante casi un año: «sentí que el proceso era una especie de metáfora de todo el disco, porque en muchos momentos se pareció a excavar. Sentía que lo hacía casi a oscuras, confiando en que iba a encontrar algo».

El último día de las sesiones, la banda al completo se tatuó un pequeño círculo que representa un ópalo, la piedra favorita de Jacklin, tatuaje que les hizo uno de los propios trabajadores del bar. El disco se publicará en formatos digital, CD, casete y vinilo, con ediciones de color exclusivas (turquesa, ópalo verde, rubí y cuarzo rosa) para determinadas tiendas, y llegará acompañado de una gira que arrancará en octubre de 2026 por Norteamérica, Reino Unido y Europa, extendiéndose hasta 2027.

De «Crushing» a «The Gem»: la evolución de una de las cantautoras más sólidas de Australia

Nacida en las Montañas Azules (Nueva Gales del Sur) en 1990, Jacklin lleva más de una década construyendo una de las discografías más consistentes del indie folk contemporáneo. Debutó en 2016 con Don’t Let the Kids Win, pero fue Crushing (2019) el disco que la consagró como una de las voces más incisivas de su generación, con canciones como «Head Alone» que abordaban el consentimiento y la autonomía corporal con una crudeza poco habitual en el género. Su tercer álbum, Pre Pleasure (2022), amplió su paleta sonora y le valió nominaciones a Mejor Artista en Solitario, Mejor Publicación Independiente y Mejor Álbum Adult Contemporary en los ARIA Awards de aquel año. Al margen de su carrera en solitario, Jacklin también forma parte del dúo Phantastic Ferniture, con el que publicó nuevas canciones en 2025.

Con «I Wish», Jacklin conecta directamente esa trayectoria de introspección y autoanálisis con el momento actual de su carrera: cuatro discos después, la canción dirigida a su yo adolescente funciona casi como un resumen de todo lo recorrido desde Don’t Let the Kids Win. Es, además, su primer trabajo publicado íntegramente bajo el paraguas de 4AD, sello al que se incorporó este mismo año tras dejar Polyvinyl, lo que convierte a The Gem en un punto de inflexión tanto artístico como de trayectoria discográfica. Puedes conocer más sobre su carrera en su ficha de artista en CrazyMinds.

▶ «I Wish» — Julia Jacklin | 2026 | 4AD (de «The Gem», 25 de septiembre)

¿Qué single de «The Gem» os ha llegado más hasta ahora, la contundencia de «Get Away From Me» o la vulnerabilidad de «I Wish»? ¿Iréis a verla en su gira de 2027 por España? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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