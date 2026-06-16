Julia Jacklin anuncia nuevo álbum: The Gem, su cuarto disco y el primero para 4AD, llegará el 25 de septiembre. La cantautora australiana lo adelanta con «Get Away From Me (I Think I’ll Love You Soon)», un single que cambia de registro: deja el folk confesional de sus dos discos anteriores por una guitarra eléctrica con aire ochentero. El título no es solo una metáfora: el disco se grabó, literalmente, encima del bar que le da nombre.

El nuevo álbum de Julia Jacklin nació encima de un bar

The Gem no necesita su propio comunicado para sonar especial: existe de verdad. Es un pub de Collingwood, el barrio de Melbourne al que Jacklin se mudó desde Sídney en 2017, y encima de su barra hay un estudio improvisado, el Rat Shack Studios, propiedad de Robert Muinos. Allí, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, grabó con Muinos como coproductor y un trío de habituales: Jacob Diamond a la guitarra, Mimi Gilbert al bajo y Jess Elwood a la batería.

El resultado se aleja del confesionalismo casi clínico que definió Pre Pleasure (2022) y Crushing (2019), aunque la tensión de fondo sigue siendo la misma. «Quiero amar y ser amada, pero también quiero ser libre. Esa tensión ha sido la cuestión central de mi vida», resume Jacklin. Sobre el proceso de grabación añade: «The Gem es una metáfora de todo el proceso, porque buena parte de él fue, literalmente, cavar». Al terminar las sesiones, banda y productor se tatuaron juntos un pequeño círculo: un ópalo, la piedra favorita de la cantante y la imagen que termina dándole título al disco.

Las diez canciones de «The Gem»

El álbum suma diez canciones y cierra con una colaboración: «I Wish», junto a The Maes. El tracklist completo, ya disponible en pre-order:

«Brand New» «God Sometimes» «If I Had The Hand Of God» «The Hardest Thing» «Angel Vision» «Real Life» «Get Away From Me (I Think I’ll Love You Soon)» «You Turned On The Tap» «Walk On Me» «I Wish» (feat. The Maes)

Barcelona y Madrid, otra vez en el calendario

Jacklin ya pisó La [2] de Apolo en 2022, y en 2027 vuelve con banda completa. Dentro de una gira europea que también pasa por Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Francia y Portugal, España queda confirmada con dos fechas:

1 de marzo de 2027 — Barcelona , La [2] de Apolo

— , La [2] de Apolo 2 de marzo de 2027 — Madrid, Sala Mon Live

Antes de eso, en otoño de 2026, Jacklin recorrerá Norteamérica con 23 conciertos, de San Diego (20 de octubre) a Filadelfia (21 de noviembre). Y antes incluso de eso, en un cambio de ritmo casi doméstico, tocará en tiendas de discos de Reino Unido e Irlanda entre el 28 de junio y el 3 de julio. Entradas y resto de fechas, disponibles a través de su web oficial.

Julia Jacklin: cavar hasta encontrar algo nuevo

Julia Jacklin debutó en 2016 con Don’t Let The Kids Win, un disco de folk country que ya dejaba ver su talento para la frase quirúrgica. Crushing (2019) la consagró: un álbum sobre los límites del cuerpo y la intimidad que se convirtió en uno de los discos de ruptura más citados de su generación. Pre Pleasure (2022) suavizó las aristas sin perder precisión, sumando cuerdas y un tono más orquestal. Entre medias, colaboró con Faye Webster en «Good Guy» (2024) y giró por salas y festivales de medio mundo.

Cuatro años después de Pre Pleasure, The Gem llega con sello nuevo, banda fija y un sonido que mira a los ochenta en lugar de hacia dentro. El lugar donde lo grabó (encima de un bar que conoce desde que llegó a Melbourne) explica mejor que cualquier nota de prensa por qué esta vez Jacklin decidió cavar en otra dirección.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.