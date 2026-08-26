Julia Jacklin sigue completando el rompecabezas de The Gem, su cuarto álbum y el primero para 4AD, que llegará el 25 de septiembre. La cantautora australiana ha compartido hoy “The Hardest Thing”, tercer adelanto del disco tras “Get Away From Me (I Think I’ll Love You Soon)” y “I Wish”, su anterior single, estrenado en directo en el programa de Jack Saunders en BBC Radio 1.

Una azotea, un helicóptero y un solo plano

El vídeo que acompaña a “The Hardest Thing” es, casi tanto como la canción, el protagonista de este lanzamiento. Dirigido por Danny Cohen, se rodó íntegramente desde un helicóptero que sobrevuela y rodea sin cortes uno de los rascacielos del centro de Melbourne, mientras la cámara va cerrando el plano poco a poco hasta encontrar a Jacklin, sola en la azotea, tocando la canción de principio a fin. El resultado es un vídeo de una sola toma tan arriesgado como vistoso, bien alejado de la estética más íntima y confesional con la que la artista se dio a conocer, y que exige de Jacklin una entrega física considerable: mantener el tipo, cantar con seguridad y no perder la compostura mientras un helicóptero da vueltas alrededor de un edificio no es precisamente sencillo, y el resultado final transmite justo esa sensación de vértigo controlado.

Un chute de optimismo en medio de “The Gem”

Musicalmente, “The Hardest Thing” también rompe con las expectativas: es una canción luminosa y relajada, con un estribillo grande y brillante que algunos han comparado con el mejor Tom Petty, muy alejada de la introspección casi dolorosa de “I Wish”. La letra gira en torno a lo complicado que resulta confiar del todo en que alguien te quiera cuando te lo dice, un tema que encaja con la tensión entre el deseo de amar y el de mantener la propia libertad que atraviesa todo el disco. Ocupa la cuarta posición del tracklist de las diez canciones que compondrán The Gem, disco producido por la propia Jacklin junto a Robert Muinos y grabado íntegramente en Melbourne. Sobre el eje temático de todo el álbum, Jacklin ha sido clara: «Quiero amar y ser amada, pero también quiero ser libre. La tensión entre esas dos cosas ha sido la pregunta central de mi vida», ha explicado la cantautora.

El propio proceso de grabación se convirtió, según ha contado Jacklin, en una metáfora del propio título del disco: «The Gem se sintió como una metáfora de todo el proceso, porque en muchos sentidos se sintió como excavar. Sentía que lo estaba haciendo casi a oscuras, confiando en que iba a encontrar algo». A diferencia de discos anteriores, que solía grabar en poco tiempo, esta vez la artista estuvo casi un año dándole forma a las canciones, un proceso más lento y meditado que terminó por unir a toda la banda: el último día de sesiones se tatuaron todos juntos un pequeño círculo en homenaje al ópalo, la piedra preciosa favorita de Jacklin y la que da nombre al álbum.

De Blue Mountains a “The Gem”

Julia Jacklin nació el 30 de agosto de 1990 en las Blue Mountains, Nueva Gales del Sur, y lleva más de una década construyendo una de las carreras más respetadas del indie folk australiano, desde el debut de Don’t Let the Kids Win (2016) hasta la aclamación crítica de Crushing (2019) y Pre Pleasure (2022), este último nominado a varios premios ARIA (podéis repasar toda su trayectoria en su ficha de artista). Paralelamente a su carrera en solitario, Jacklin también forma parte de Phantastic Ferniture junto a Elizabeth Hughes y Ryan K. Brennan, proyecto con el que publicó dos nuevas canciones el año pasado, prueba de que su actividad musical nunca se ha limitado a sus discos en solitario.

The Gem toma su nombre de un pub de Melbourne que se convirtió en el cuartel general de Jacklin tras mudarse desde Sídney, y su portada y concepto giran en torno a la imagen de la excavación. El disco llegará acompañado de una extensa gira por Norteamérica, Reino Unido y Europa que arrancará en octubre y se prolongará durante todo 2027, con paradas confirmadas en Barcelona y Madrid el año que viene. La edición física del disco, disponible en CD, casete y vinilo, contará además con ediciones exclusivas en varios colores para tiendas especializadas.

▶ “The Hardest Thing” — Julia Jacklin | 2026 | 4AD (de “The Gem”, 25 de septiembre)

¿Qué os parece este giro hacia un sonido más luminoso? ¿Con qué single de “The Gem” os quedáis hasta ahora: la contundencia de “Get Away From Me”, la vulnerabilidad de “I Wish” o el optimismo de “The Hardest Thing”?

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