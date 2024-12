Julien Baker y Torres revolucionan el country con «Sugar In The Tank»

Julien Baker y Torres han lanzado su primer single conjunto, Sugar In The Tank, una canción inspirada en el country que refleja sus experiencias compartidas de crecer como personas queer en el sur de Estados Unidos y que han estrenado tras una aparición sorpresa en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

El nuevo single Sugar In The Tank marca un emocionante giro en las carreras de Julien Baker y Torres, quienes han unido fuerzas para explorar el género country desde una perspectiva única. El lanzamiento de Sugar In The Tank ha generado especulaciones sobre un posible álbum conjunto, especialmente después de que Baker y Torres presentaran dos nuevas canciones en un concierto en el Webster Hall de Nueva York en octubre. Aunque aún no se han confirmado detalles sobre un álbum, la creación de un sitio web conjunto y el anuncio de una gira han avivado los rumores.

La gira incluirá actuaciones en festivales como el Big Ears Festival en Knoxville y el High Water Music Festival en Charleston, lo que promete ser un evento imperdible para los seguidores de ambos artistas. La colaboración entre Baker y Torres no solo destaca por su calidad musical, sino también por su capacidad para desafiar y redefinir los límites del género country.

Julien Baker es conocida por su trabajo como solista y como miembro de Boygenius, un supergrupo que ha recibido elogios por su álbum The Record, ganador de tres premios Grammy. Torres, por su parte, ha sido una figura destacada en la escena indie rock, con varios álbumes aclamados por la crítica, incluyendo Silver Tongue y Thirstier. Ambas artistas han utilizado su música para explorar temas de identidad, amor y resistencia, convirtiéndose en voces influyentes dentro de la comunidad LGBTQ+.

¡No te pierdas las actualizaciones y comparte tus opiniones sobre este emocionante lanzamiento en CrazyMinds.es y el perfil oficial de WhatsApp de CrazyMinds!