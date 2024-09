Jungle inicia una nueva era con el single «Let’s Go Back»

Jungle ha lanzado un nuevo sencillo titulado Let’s Go Back, marcando el inicio de una nueva etapa para la banda. Este lanzamiento es especialmente significativo ya que es el primero desde que Lydia Kitto se unió al grupo como miembro estable del grupo, expandiendo la formación a un trío. Kitto había colaborado previamente con los miembros fundadores J Lloyd y Tom McFarland en el sencillo de 2021 Keep Moving y en el álbum Loving In Stereo del mismo año. Además, tiene créditos de coautoría en todas las canciones del álbum Volcano de 2023.

El video musical que acompaña a Let’s Go Back sigue la tradición de la banda de crear visuales en una sola toma, con Lloyd colaborando en su creación junto al cineasta Charlie Di Placido. Este lanzamiento llega justo antes de que Jungle realice algunos de sus conciertos más grandes hasta la fecha, con presentaciones programadas en Cardiff, Londres, Belfast y Manchester, y solo unos días después de su celebrada actuación en Kalorama Madrid.