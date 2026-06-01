Jungle llevan más de una década convenciéndonos de que el futuro del funk tiene acento londinense, y con «The Wave» vuelven a tener razón. El trío formado por J Lloyd, Tom McFarland y Lydia Kitto ha publicado este segundo single de su próximo álbum Sunshine —previsto para el 14 de agosto vía AWAL— y lo acompaña de un videoclip rodado en Sudáfrica en un único plano continuo. Como si hiciera falta más: también han confirmado gira mundial, con dos paradas en España en noviembre.

Bossa nova, funk y un solo plano rodado en Sudáfrica

«The Wave» no es una canción que necesite que le expliques nada. Arranca, te coge de la mano y no te suelta hasta que acaba. La producción de Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland bebe de la música brasileña de los años sesenta y setenta, esa calidez orgánica que no envejece, pero procesada con la pulcritud contemporánea que ya convirtió «Back On 74» en un fenómeno de plataformas. Encima, la voz de Lydia Kitto, que lleva siendo miembro oficial del grupo desde 2023, ocupa exactamente el espacio que debe: primero como textura, luego como protagonista.

La letra, según la banda, habla de encontrar fuerzas para sostener una relación cuando atraviesa sus momentos más complicados. Optimismo con fricción, que es exactamente lo que mejor le sienta a Jungle. El vídeo oficial, dirigido por los colaboradores habituales J Lloyd y Charlie Di Placido de Contentus Maximus, se rodó en un único plano continuo en Sudáfrica y añade otra capa a la identidad visual del grupo: coreografía limpia, luz natural y ese sentido del movimiento colectivo que define sus mejores visuales. «The Wave» llega después de «Carry On», el primer single de Sunshine, que debutó como Hottest Record de BBC Radio 1 y confirmó que el álbum no iba a decepcionar.

Madrid y Barcelona en noviembre: Jungle llegan a los grandes recintos

La gira mundial que acompañará a Sunshine es, en cierto modo, la materialización de una trayectoria que ha avanzado sala a sala, festival a festival, hasta llegar a los recintos de veinte mil personas. El tour arranca en septiembre en Norteamérica —con fechas en el United Center de Chicago, el Scotiabank Arena de Toronto o el Crypto.com Arena de Los Ángeles— y llega a Europa en octubre y noviembre, con dos noches en el O2 Arena de Londres como emblema de hasta dónde ha llegado este proyecto que empezó sin querer mostrar las caras de sus fundadores.

España entra en el recorrido con dos conciertos que deberían apuntarse ya en la agenda:

26 de noviembre de 2026 — Madrid , Movistar Arena

— , Movistar Arena 28 de noviembre de 2026 — Barcelona, Palau Sant Jordi

Las entradas están disponibles a través de la venta general. Quien haya hecho el prerreserva de Sunshine en la tienda oficial de la banda ya tuvo acceso a la preventa exclusiva en marzo.

Once canciones para un agosto que ya tiene dueño

Come Back to Me Sunshine Where Are You Now? Move Like You Do Romeo II (ft. Bas) Carry On The Wave Someday, Somewhere Natural Reflection Heavy on My Soul

Del sótano de Shepherd’s Bush al O2 Arena

Jungle nacieron en 2013 en el oeste de Londres cuando Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland, amigos desde los diez años en Shepherd’s Bush, decidieron hacer música sin enseñar sus caras. Su debut homónimo de 2014 fue candidato al Mercury Prize y les situó de golpe en el mapa internacional con una propuesta que recuperaba el funk setentero sin que sonara a disfraz. For Ever (2018) y Loving In Stereo (2021) consolidaron su sonido y su audiencia, pero fue Volcano (2023) el que les catapultó a otra dimensión: #3 en el UK Albums Chart, BRIT Award al Grupo del Año y «Back On 74» acumulando más de 550 millones de streams.

La incorporación de Lydia Kitto como miembro permanente en 2023 no fue un accidente —llevaba años colaborando con el grupo— sino la formalización de algo que ya era evidente en los directos: Jungle son mejores con ella dentro. Sunshine, su quinto álbum, llega en ese momento en que una banda puede elegir entre asentarse o dar el salto definitivo. «The Wave» sugiere que han elegido lo segundo.

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