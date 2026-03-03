Justice y Angèle firman una colaboración tan inesperada como magnética en “What You Want”, el primer single en inglés de la artista belga

El dúo francés Justice y la superestrella belga Angèle unen fuerzas por primera vez en “What You Want”, un lanzamiento que marca un hito en la carrera de la cantante: su primer single íntegramente en inglés. Asimismo, el tema supone una de las colaboraciones más inusuales del catálogo reciente de Justice, conocidos por ser extremadamente selectivos con los artistas con los que trabajan.

La canción llega acompañada de un videoclip creado junto al colectivo (LA)HORDE, responsables de trabajos para Madonna, Sam Smith o Christine and the Queens. En esta nueva etapa, Angèle se adentra más profundamente en la electrónica, alejándose del pop francófono que la llevó al estrellato con Brol (2018) y Nonante-Cinq (2021), discos que la consolidaron como una de las voces más influyentes de la música europea contemporánea.

¿Y cómo surgió esta colaboración? Angèle conoció a Justice tras asistir a uno de sus conciertos. La química fue inmediata y la artista les enseñó una maqueta aún en proceso, invitándoles a “hacer lo que quisieran con ella”. El dúo tomó esa libertad al pie de la letra y transformó la idea inicial en “What You Want”, un tema que combina la elegancia pop de Angèle con la arquitectura electrónica característica de Justice, quienes vienen de colaborar con Tame Impala, Thundercat, Miguel y otros en su álbum Hyperdrama (2024) .

“What You Want” llega en un momento clave para la artista belga. Tras conquistar Bélgica y Francia, colaborar con Dua Lipa en “Fever” y actuar en Coachella en 2023, este primer single en inglés apunta directamente a un público global. Su salto hacia un sonido más electrónico y su alianza con Justice refuerzan esa ambición internacional.

Justice y Angèle: dos trayectorias que convergen en un punto inesperado

Angèle ha construido una carrera marcada por la sensibilidad pop, el humor, la estética cuidada y una conexión generacional muy fuerte. Sus dos álbumes han sido éxitos masivos y la han llevado a llenar arenas y festivales.

Justice, por su parte, son uno de los dúos electrónicos más influyentes del siglo XXI. Desde † (2007) hasta Hyperdrama (2024), han redefinido la electrónica francesa con un sonido monumental, oscuro y lleno de tensión. Su participación en colaboraciones es escasa, lo que convierte este lanzamiento en un acontecimiento en sí mismo.

“What You Want” es, en definitiva, un encuentro entre dos mundos que no suelen cruzarse: el pop luminoso y emocional de Angèle y la electrónica musculosa y cinematográfica de Justice. El resultado es un single que apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año.

