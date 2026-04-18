Kacey Musgraves convierte “Middle of Nowhere” en un regreso íntimo que mira a sus raíces

Kacey Musgraves vuelve con “Middle of Nowhere”, el single que da nombre a su próximo álbum previsto para el 1 de mayo, y lo hace con una de esas historias que solo ella sabe transformar en algo universal. La canción nace de un cartel real y autocrítico colocado en Golden, Texas, su diminuto pueblo natal, y funciona como una especie de brújula emocional que la devuelve al origen mientras prepara su aparición de última hora en el segundo fin de semana de Coachella. El tema, sencillo en apariencia pero cargado de intención, encaja con esa sensibilidad que Musgraves ha ido puliendo disco a disco: una mezcla de ironía suave, melancolía luminosa y una mirada que convierte lo cotidiano en relato.

El lanzamiento llega tras el vídeo de “Dry Spell”, un clip ambientado en un supermercado que ya anticipaba el tono del nuevo trabajo, más directo y con un punto de humor afilado. El álbum, editado a través de Lost Highway, contará con invitados de peso como Willie Nelson, Miranda Lambert y Billy Strings, una tríada que subraya la conexión de Musgraves con la tradición country sin renunciar a su estilo propio. Mientras tanto, su presencia inesperada en Coachella añade un matiz interesante a este regreso: una artista que, lejos de los grandes artificios, sigue encontrando fuerza en lo pequeño y en lo que la conecta con su propia historia.

Como suele ocurrir en su obra, Musgraves no necesita grandes declaraciones para construir un universo reconocible. Aquí vuelve a demostrar que la honestidad, cuando se formula con precisión, puede ser tan poderosa como cualquier producción grandilocuente. Y aunque el artículo original no incluye declaraciones textuales, la canción y su contexto hablan por sí solos: un retorno que mira hacia dentro sin perder ambición.

Kacey Musgraves, una artista que ha convertido la vulnerabilidad en una forma de avanzar

Desde su debut, Kacey Musgraves ha trazado una trayectoria que combina tradición y ruptura con una naturalidad poco común. Tras Same Trailer Different Park y Pageant Material, su aclamado Golden Hour la situó en un lugar privilegiado dentro del pop contemporáneo, gracias a una mezcla de country, folk y sensibilidad pop que redefinió su figura. Más tarde, Star-Crossed exploró un territorio más conceptual y emocional, ampliando su paleta sonora y narrativa. Con el inminente Middle of Nowhere, Musgraves parece regresar a un enfoque más íntimo, recuperando elementos de sus raíces sin renunciar a la experimentación que ha marcado su evolución. Su discografía, siempre coherente en su honestidad, muestra a una artista que crece sin perder la capacidad de observar el mundo —y a sí misma— con una claridad cada vez más afilada.

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