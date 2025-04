Kali Uchis desborda amor maternal en su nuevo single “ILYSMIH”

La cantante colombiana-estadounidense Kali Uchis ha vuelto a cautivar a sus seguidores con el lanzamiento de su más reciente single, ILYSMIH (acrónimo de “I Love You So Much It Hurts”), el pasado 25 de abril de 2025. Este tema, que forma parte de su próximo álbum Sincerely, programado para el 9 de mayo, es una oda profundamente personal a la maternidad y al amor incondicional, escrita en un momento íntimo de su vida.

Kali Uchis compartió en un comunicado que ILYSMIH es “un pedazo de mi corazón compartido con el mundo”. La canción, descrita como una balada soul suave y conmovedora, captura las emociones abrumadoras de su experiencia como madre primeriza tras el nacimiento de su hijo en 2024, junto a su pareja, el rapero Don Toliver. En un video publicado en TikTok, la artista reveló que escribió el tema mientras su bebé dormía a su lado, un momento que refleja la vulnerabilidad y autenticidad que impregnan la letra y la producción. “Vivir una vida rica en amor y paz interior no ha sido fácil. Espero que esta canción encuentre a quien la necesite”, expresó Uchis, según reporta Hypebeast.

Musicalmente, ILYSMIH retoma las influencias soul de los primeros trabajos de Kali Uchis, como su EP de 2015 Por Vida, pero con un enfoque más luminoso y esperanzador. A diferencia de canciones como Loner, que exploraban temas de soledad, este single abraza la plenitud del amor maternal. La producción, a cargo de Josh Crocker, Sir Dylan y la propia Uchis, crea un paisaje sonoro etéreo con arreglos de piano y guitarra que realzan la voz cálida y melosa de la cantante, según detalla Neon Music. Líneas como “Amo a mi bebé, nada se compara” y “Me mostró lo que realmente vale mi vida aquí en la Tierra” establecen el núcleo emocional del tema, interpretado como una dedicatoria a su hijo.

El lanzamiento de ILYSMIH llega en un contexto de profundas transformaciones personales para Uchis. La canción no solo celebra la maternidad, sino que también sirve como un homenaje silencioso a su madre, que falleció recientemente. Según UPI, Uchis acompañó el estreno con una publicación en redes sociales que incluía una página de un álbum de recortes con fotos de su madre sosteniéndola de bebé y de ella con su hijo visitando la tumba de su madre, cubierta de girasoles. Este trasfondo agrega una capa de duelo y resiliencia al single, convirtiéndolo en un reflejo de la dualidad entre la creación y la pérdida, como señala Neon Music.

ILYSMIH es el segundo single de Sincerely, tras Sunshine & Rain…, lanzado en marzo de 2025. Este último incluía un fragmento de voz de su difunta madre, rindiendo homenaje a su memoria. Según Forbes, Sincerely promete ser el álbum más personal de Uchis hasta la fecha, inspirado en los eventos transformadores de su vida reciente, como el nacimiento de su hijo y la pérdida de su madre. La cantante ha descrito el disco como una exploración de las complejidades de la vida y la búsqueda de alegría a pesar de las adversidades.

Con ILYSMIH, Kali Uchis no solo ofrece una pieza musicalmente rica, sino también un testimonio de su evolución como artista y ser humano. Este single, que combina sensualidad, vulnerabilidad y espiritualidad, es una invitación a conectar con las emociones más profundas y a encontrar belleza en el amor que duele de tan intenso. A medida que se acerca el lanzamiento de Sincerely, los fans esperan con ansias más capítulos de esta historia tan personal.

Kali Uchis: Un recorrido de Por Vida hasta Sincerely

Kali Uchis, nacida como Karly-Marina Loaiza en Virginia, Estados Unidos, en 1994, ha forjado una carrera que combina R&B, soul, reguetón y pop con una sensibilidad única y una estética inconfundible. De origen colombiano, Uchis comenzó a ganar atención con su EP debut Por Vida en 2015, un proyecto que mezclaba influencias retro y modernas, producido en colaboración con artistas como Tyler, The Creator y Kaytranada. Canciones como Loner y Ridin Round mostraron su habilidad para navegar entre la melancolía y la sensualidad, sentando las bases de su estilo.

Su primer álbum, Isolation (2018), fue un éxito crítico y comercial, consolidándola como una de las artistas más prometedoras del momento. Con colaboraciones de Gorillaz, Jorja Smith y Boi-1da, el disco exploró temas de amor, identidad y autodescubrimiento. En 2020, lanzó Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios), su primer álbum en español, que incluyó el hit global Telepatía, alcanzando el Billboard Hot 100 y acumulando miles de millones de reproducciones. Este proyecto celebró sus raíces latinas y abrió las puertas a un público más amplio.

En 2023, Uchis lanzó dos álbumes: Red Moon in Venus, un trabajo en inglés cargado de R&B etéreo, y Orquídeas (2024), su segundo disco en español, que debutó en el número 2 del Billboard 200. Orquídeas incluyó colaboraciones con Peso Pluma (Igual Que Un Ángel) y Karol G, y le valió una nominación al Grammy. Su versatilidad para alternar entre idiomas y géneros, manteniendo una voz auténtica, ha sido clave en su ascenso.

Ahora, con Sincerely, su quinto álbum programado para mayo de 2025 bajo Capitol Records, Uchis promete su proyecto más personal, inspirado en su maternidad y la pérdida de su madre. Singles como Sunshine & Rain… y ILYSMIH muestran una evolución hacia temas más introspectivos y espirituales. Además, su colaboración reciente con Jennie de BLACKPINK en Damn Right y su aparición en Coachella 2025 destacan su creciente influencia en la escena global.

Con una discografía que abarca cinco álbumes, múltiples premios (incluyendo un Grammy por su colaboración con Daniel Caesar en Get You) y una presencia magnética, Kali Uchis sigue redefiniendo los límites del arte y la música. Su capacidad para transformar experiencias personales en canciones universales la convierte en una fuerza cultural imparable.

