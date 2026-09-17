Kate Nash ha anunciado Cailín, su sexto disco, que se publicará el 22 de enero de 2027 vía Kill Rock Stars, junto al primer adelanto: “Spilt Milk”, un tema que aborda la erosión de los derechos reproductivos de mujeres y colectivos minoritarios.

¿De qué habla “Spilt Milk”?

Nash escribió originalmente la canción pensando en la ley del aborto en Irlanda, antes de que el país derogara la Octava Enmienda en 2018, la que prohibía el aborto salvo riesgo para la vida de la madre. Según ha explicado la propia artista, «no tener control sobre tu propio cuerpo, no ser escuchada», es el núcleo del tema, junto a la sensación de que quienes ostentan el poder se vuelven cada vez más grandes, aterradores y aplastantes. Nash ha señalado además que la derogación de Roe v. Wade en Estados Unidos y el recorte de derechos de salud sexual en el país han hecho que la canción vuelva a sentirse vigente: «esta canción se siente pertinente hoy», ha declarado, sobre una pieza escrita originalmente pensando en un contexto muy distinto al actual. El single llega acompañado de un vídeo dirigido por Tom Beard, en el que Nash aparece corriendo por un campo abierto con los ojos completamente negros, expresando su frustración hacia quienes ostentan el poder y se niegan a escucharla. El tema fue estrenado en primicia por Huw Stephens en BBC 6 Music.

“Cailín”, una carta de amor a Irlanda

Once años en construcción, Cailín ha sido producido por KoOoLkOjAk y grabado en la costa oeste de Irlanda, en Stiúideo Cuan, bajo la supervisión del músico tradicional Charlie Lennon. El disco combina sonidos tradicionales irlandeses con energía punk y toques de producción hip hop, explorando temas como la familia, el perdón, el amor, el colonialismo, la desigualdad, la religión y la vergüenza interiorizada, con referencias constantes al folclore y la mitología irlandesa. Nash, que tiene doble nacionalidad y raíces familiares en Athenry, Headford y Lisheenkyle, lleva tiempo explorando públicamente esa parte de su identidad: «Todos mis primeros recuerdos musicales están en Irlanda», ha contado, recordando los conciertos en pubs y las actuaciones de Sharon Shannon de su infancia.

El disco llega después de la versión que Nash hizo en abril de “Famine”, de Sinéad O’Connor, que también formará parte de Cailín. Nash ha contado que revisitó la discografía de O’Connor tras su muerte en 2023 y quedó marcada por ese tema en concreto, que mezcla spoken word, hip hop y desgarro para hablar de la Gran Hambruna irlandesa, una parte de la historia que, según ha explicado, nunca le enseñaron ni en el colegio ni en casa. Versionarla fue, para Nash, una manera de seguir amplificando las palabras de O’Connor y de empezar a investigar el papel de Gran Bretaña en aquel episodio.

Tracklist de “Cailín”

“I Guess I Never Learnt A Thing”

“Cailín”

“Freedom of Me”

“Famine”

“Spilt Milk”

“Wild Atlantic Way”

“Crying”

“Irish Saints”

“Póg Mo Thóin”

“Lady Gregory”

“Pay Up”

“Christmas Eve”

Gira completa por Irlanda

Antes de que llegue el disco, Nash recorrerá Irlanda en dos tandas. Este otoño pasará por el festival Other Voices en Derry (25 y 26 de septiembre), Cork (4 de octubre, Coughlan’s), Kilkenny (5 de octubre, Cleere’s) y Dublín (6 de octubre, The Ruby Sessions), en un formato de shows íntimos. Regresará en febrero de 2027, ya con el disco publicado, con fechas confirmadas en Cork (Cyprus Avenue), Limerick y Galway (Róisín Dubh). Los shows llegan después de un verano en el que Nash ya adelantó canciones de este nuevo proyecto en festivales como el Galway International Arts Festival, All Together Now y el propio Fleadh.

Kate Nash, veinte años de trayectoria propia

Kate Nash debutó en 2007 con Made of Bricks, número uno en Reino Unido gracias al éxito de “Foundations”, que le valió el premio a Mejor Artista Femenina Británica en los Brit Awards de 2008. Le siguieron My Best Friend Is You (2010), Girl Talk (2013, autoeditado), Yesterday Was Forever (2018, financiado por sus fans a través de Kickstarter) y 9 Sad Symphonies (2024). En paralelo a la música, Nash también ha construido una carrera como actriz, con un papel recurrente como la luchadora Rhonda “Britannica” Richardson en la serie de Netflix GLOW. Casi veinte años después de su debut, Cailín llega como el disco más personal de su carrera: uno que tardó más de una década en tomar forma, y que termina uniendo dos hilos que Nash lleva años tejiendo por separado, el de su identidad irlandesa y el de su activismo, en una sola colección de canciones.

¿Qué adelanto de “Cailín” te llama más la atención: “Spilt Milk” por su mensaje, o “Famine” por rendir homenaje a Sinéad O’Connor?

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