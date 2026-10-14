Un instrumento de tortura encajado entre la barbilla y el esternón. Así aparece Kate Nash en el vídeo de “Freedom Of Me”, el single que publicó el martes 13 de octubre como segundo adelanto de Cailín. Un mes después de “Spilt Milk”, la canción sobre el aborto con la que anunció el disco, cambia de objetivo: ahora le interesa a quién protege la libertad de expresión cuando se convierte en eslogan.

Es un tema punk con tin whistle, el silbato de la música tradicional irlandesa, que toca ella misma. Lo escribió justo después de ver Russell Brand: In Plain Sight, el documental de Dispatches que emitió Channel 4 en 2023, y los comentarios que provocó en internet. «Me enfadó que fingiéramos que esto no es normal», explica.

La coincidencia de fechas la apunta ella misma. El single ha salido la semana en que empezó en Londres el juicio contra Brand, con siete cargos por delitos sexuales relacionados con seis mujeres; él se ha declarado no culpable de todos. «Lo terrible de esta canción es que siempre va a ser pertinente», resume Nash.

Kate Nash, “Freedom Of Me” y la libertad de expresión como coartada

En el texto que acompaña al single, Nash carga contra la forma estadounidense de entender la libertad de expresión, que según ella se ha extendido por las redes, y defiende que el Reino Unido regule por ley lo que se puede decir. Para ella pesa más otro derecho: vivir sin violaciones ni violencia. «Creo que Estados Unidos está vendiendo una mentira», remata. Es la parte más discutible de su argumento y también la más valiente, porque defender esas leyes hoy es buscarse enemigos a propósito (y no parece que eso le quite el sueño).

El vídeo lo firma el cineasta irlandés Tom Beard, autor de todos los de Cailín, rodados en Dublín en infrarrojo y blanco y negro. Nash mira a cámara como Marina Abramović en The Artist Is Present y lleva al cuello un tenedor del hereje, dos puntas enfrentadas que obligan a mantener la cabeza alta y que la tradición asocia a la Inquisición española. Colgarse algo así para cantar sobre quién puede hablar tiene poco de sutil. Ahí está la gracia.

Fecha de lanzamiento de “Cailín”

Cailín sale el 22 de enero de 2027 en Kill Rock Stars, con producción de KoOoLkOjAk. Por ahora no tiene fechas en España.

Tracklist de “Cailín”

“I Guess I Never Learnt A Thing”

“Cailín”

“Freedom Of Me”

“Famine”

“Spilt Milk”

“Wild Atlantic Way”

“Crying”

“Irish Saints”

“Póg Mo Thóin”

“Lady Gregory”

“Pay Up”

“Christmas Eve”

Kate Nash, de MySpace a Kill Rock Stars

Nash subió sus primeras canciones a MySpace antes de que “Foundations” llegara al número dos británico en 2007 y Made of Bricks, al uno. Tras My Best Friend Is You (2010) se quedó sin discográfica y siguió por su cuenta, con Yesterday Was Forever (2018) pagado por sus fans en Kickstarter, mientras hacía de luchadora en GLOW. En 2024 fichó por Kill Rock Stars, el sello nacido en Olympia que publicó a Bikini Kill y a Sleater-Kinney, y estrenó allí 9 Sad Symphonies. Los dos adelantos de Cailín confirman el giro: la ironía doméstica de sus primeros discos ha dejado sitio a canciones que señalan a alguien.

▶ “Freedom Of Me” — Kate Nash | 13 de octubre de 2026 | Kill Rock Stars

¿Os parece que una canción punk con un tin whistle es el formato adecuado para meterse en el debate sobre la libertad de expresión?

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