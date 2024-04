Kate Nash nos traslada a una cinematográfica primera cita con su nuevo sencillo “Space Odyssey 2001”

La talentosa cantautora Kate Nash nos sorprende con su último sencillo, Space Odyssey 2001, un romántico himno que nos lleva a recordar uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción en el contexto de una primera cita y que formará parte de su esperado quinto álbum de estudio, 9 Sad Symphonies, que verá la luz el 21 de junio bajo el sello Kill Rock Stars.

La historia detrás de la canción

En Space Odyssey 2001, Kate Nash nos relata su primer encuentro con su actual pareja. ¿La peculiaridad? El escenario fue un cine, y la película elegida (ver título de la canción) no era precisamente el más adecuada para una cita romántica. Nash confiesa: “Es la película equivocada para una cita, pero me encanta. Me gusta hacer chistes en mis canciones. Es un hermoso himno de amor, pero también me quejo de que esta película aclamada por la crítica es demasiado larga. ¡No la recomiendo para una primera cita!”

El video: una mezcla de horror y amor

El videoclip, dirigido por la propia Kate Nash, nos sumerge en un mundo de horror e inspiración teatral. Filmado cerca de Yosemite, California, muestra a Nash llegando a una cabaña tras haber atravesado el infierno. Allí, es rescatada por un ser mitad hombre, mitad burro. ¿Shakespeare? Sí, sus obras surrealistas y cuentos de amor clásicos también influyeron en esta historia. Pero más allá de los elementos fantásticos, la esencia está en las complejidades de las relaciones humanas. Nash se transforma de un desastre sangriento a un ser superior, casi como un hada.

La banda sonora de un viaje inesperado

Space Odyssey 2001 es una oda al amor inesperado, a la sanación y a la alegría. Después de atravesar dolor y toxicidad, el amor regresó a la vida de Kate Nash de una forma realmente brillante. Este sencillo nos invita a soñar, a escapar y a creer en lo imposible.

Próximas fechas y más

Kate Nash tiene dos conciertos en Londres este año: EartH el 17 de mayo y KOKO el 28 de noviembre. Además, la veremos en festivales como Glastonbury, Kendal Calling y Boardmasters.

Tracklist de «9 Sad Symphonies»

‘Millions Of Heartbeats’

‘Misery’

‘Wasteman’

‘Abandoned’

‘Horsie’

‘My Bile’

‘These Feelings’

‘Space Odyssey 2001’

‘Ray’

‘Vampyre’