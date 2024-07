Katy J Pearson revela «Sky» como adelanto de su tercer álbum «Someday, Now»

Katy J Pearson ha lanzado Sky, el último sencillo de su próximo tercer álbum Someday, Now. La artista reflexiona sobre su trayectoria y expresa su orgullo por su evolución musical. Pearson comenta: “Realmente siento que estoy diciendo a mí misma, mira hasta dónde he llegado, merezco estar aquí”. A pesar de su timidez inicial, ahora se siente más segura y satisfecha con su trabajo, destacando la colaboración con un productor increíble y una banda de músicos excepcionales.

El nuevo sencillo sigue a Those Goodbyes y su versión de Dreamer, que forma parte de la banda sonora de la serie de Amazon Prime My Lady Jane. El álbum Someday, Now será lanzado el 20 de septiembre a través de Heavenly Recordings y ya está disponible para reserva.

Además, Pearson ha anunciado una extensa gira por el Reino Unido y Europa, con conciertos en ciudades como Margate, Brighton, Bristol, Manchester y Leeds, y un espectáculo principal en Londres en KOKO programado para 2025.