Kehlani Enciende la Noche con “After Hours”

La estrella del R&B Kehlani ha regresado con su nuevo sencillo After Hours, una canción que invita a la fiesta y que ya está causando sensación. Con un sample del clásico de Nina Sky, Move Ya Body, After Hours es una oda a la diversión y la conexión física intensa. “No tenemos que ir despacio, pisaré el acelerador si estás listo para ir”, canta Kehlani, ofreciendo una invitación amorosa sin presiones.

En una entrevista con Zane Lowe para Apple Music 1, Kehlani compartió: «Después de un día de surf en San Diego, me preguntaba por qué nadie había sampleado Move Ya Body. Esa percusión, cuando llega, es tan reconocible que todo el mundo se vuelve loco». Este sencillo no solo marca el regreso de Kehlani sino que también anticipa más música por venir, posiblemente un nuevo álbum.

Kehlani: Una Estrella del R&B que Brilla con Luz Propia

Kehlani, cuyo nombre completo es Kehlani Ashley Parrish, ha emergido como una de las voces más prometedoras y auténticas del R&B contemporáneo. Nacida el 24 de abril de 1995 en Oakland, California, su carrera despegó inicialmente como miembro del grupo Poplyfe, alcanzando la fama en “America’s Got Talent”. En 2014, Kehlani lanzó su primer mixtape comercial, Cloud 19, seguido por You Should Be Here en 2015, que le valió una nominación al Grammy al mejor álbum urbano contemporáneo. Su debut en álbumes de estudio llegó con SweetSexySavage en 2017, seguido por It Was Good Until It Wasn’t en 2020 y Blue Water Road en 2022, cada uno mostrando su evolución y profundidad como artista. Con una discografía que incluye tres álbumes de estudio y tres mixtapes, junto con 70 sencillos, Kehlani logra una magnífica y muy personal fusión de R&B, pop, neo soul e hip hop con una autenticidad única.

Sumérgete en el universo musical de Kehlani con su playlist en Spotify, que reúne sus mayores éxitos. Disfruta de una colección de canciones que capturan la esencia y el talento único de esta artista excepcional. Haz clic aquí para comenzar a explorar y vivir una experiencia auditiva que te cautivará. ¡No esperes más para disfrutar de lo mejor de Kehlani!