Kelela ha publicado “outta time”, el cuarto adelanto de New Avatar, el álbum que Warp Records editará el 10 de julio y que ya anunciamos en mayo junto a “linknb”. La nueva canción suma la voz y la guitarra de A. K. Paul, hermano y colaborador histórico de Jai Paul, en un dúo que retrata el final de una relación sin atajos ni red de seguridad. Kelela la escribió hace casi una década y la dejó esperando todo este tiempo.

El hermano de Jai Paul que construyó un mito sin salir del estudio

A. K. Paul, nombre real Anup Kumar Paul, lleva más tiempo dando forma al sonido de los hermanos Paul que dando la cara por él. Apareció en 2011 con el bajo y los coros de “BTSTU”, el primer single de Jai Paul, y un año después coescribió la demo de “Jasmine”. En 2013 ganó un Ivor Novello por su trabajo en “Next to Me”, de Emeli Sandé. En 2016 cofundó con su hermano Paul Institute, el sello que convirtió el silencio en estrategia y a Jai Paul en una leyenda que apenas publica nada. Que Kelela lo invite a cantar con ella no es un cameo cualquiera: es tirar del hilo de una de las estéticas más influyentes y menos documentadas del R&B alternativo de la última década.

“outta time”: una canción que esperó una década a que Kelela le encontrara casa

Kelela escribió “outta time” en 2016, durante las sesiones de su álbum debut, Take Me Apart (2017). La canción quedó terminada y, según ella misma, intacta: «Me senté con esa canción durante tanto tiempo que está prácticamente intacta. Esperé porque necesitaba construirle una casa, un contexto sonoro que le diera sentido». Ese contexto ha llegado con New Avatar, el álbum con el que la cantante vuelve a su época en la escena indie de Washington D. C. y mezcla shoegaze, grunge, R&B y música electrónica. En el videoclip, Kelela y A. K. Paul se cantan el uno al otro dentro de un estudio mientras cae la noche: no hay reconciliación posible, solo la constatación de que algo se ha terminado.

Kelela: la urgencia de tomarse su tiempo

Kelela Mizanekristos nació en Washington D. C., hija de inmigrantes etíopes, y empezó a escribir canciones en la escena indie de la capital antes de virar hacia la electrónica más vanguardista que la convertiría en una de las voces más singulares del R&B de la última década. El mixtape Cut 4 Me (2013) la conectó con el colectivo Fade to Mind; el EP Hallucinogen (2015) la llevó a Warp Records. Su debut, Take Me Apart (2017), la consolidó como referencia de la escena. Raven (2023) llevó esas coordenadas a un terreno más oscuro, y In the Blue Light (2025), grabado en el Blue Note de Nueva York, cerró ese ciclo antes de su regreso con material nuevo.

Esa misma paciencia es la que ha regido “outta time”: una canción que llevaba escrita desde antes de que existiera Take Me Apart y que Kelela guardó durante años hasta encontrarle el disco adecuado. Casi una década después, ese disco se llama New Avatar, y llega el 10 de julio.

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