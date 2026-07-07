Tres días antes de la salida de new avatar, Kelela ha publicado «the bridge», la colaboración con PinkPantheress que cierra el ciclo de adelantos de su tercer álbum. La canción, que ocupa la penúltima posición del tracklist, llega precedida de un momento que ya circulaba entre los fans desde mayo: un dueto sorpresa en directo que apuntaba a que algo así estaba por venir.

Un estreno que empezó como rumor en un escenario de Brooklyn

Fue en el Brooklyn Storehouse de Nueva York, durante una parada de la gira A Night with PinkPantheress, cuando el público asistió a lo que parecía el primer adelanto en directo de «the bridge»: Kelela subió al escenario como invitada sorpresa y ambas cantaron juntas un tema todavía inédito. Dos meses después, esa actuación cobra sentido: era el anticipo de esta colaboración, que documenta el vínculo creativo entre dos de las voces más singulares del pop y el R&B alternativo actuales.

«the bridge»: el punto de encuentro entre dos universos sonoros

Con casi cuatro minutos de duración, «the bridge» tiende un puente (nunca mejor dicho) entre el R&B guitarrero que Kelela ha explorado en new avatar y la sensibilidad pop, ligera y nostálgica de PinkPantheress. Es una de las tres colaboraciones destacadas del álbum, junto a «outta time» (con A. K. Paul) y «new life forms» (con Fousheé), y confirma la lectura que ya adelantamos con «linknb»: new avatar es el disco en el que Kelela vuelve a las guitarras de sus inicios, filtradas por una década de aprendizaje electrónico.

Kelela y PinkPantheress, dos generaciones del R&B alternativo que se encuentran a mitad de camino

Nacida en Washington D. C. e hija de inmigrantes etíopes, Kelela Mizanekristos empezó a escribir canciones en la escena indie de la capital antes de virar hacia la electrónica más vanguardista que la convertiría, con su mixtape Cut 4 Me (2013) y su debut Take Me Apart (2017), en una de las voces más influyentes del R&B experimental de la última década. Raven (2023) llevó esas coordenadas a un terreno más oscuro, y ahora, con new avatar, cierra el círculo volviendo a las guitarras con las que empezó.

PinkPantheress, nombre artístico de Victoria Beverley Walker (Bath, 2001), representa la generación siguiente: empezó a subir canciones producidas en GarageBand desde su habitación de estudiante, y ese origen casero desembocó en un fenómeno que mezcla drum and bass, UK garage y pop nostálgico. Su segundo mixtape, Fancy That (2025), impulsado por sencillos como «Girl Like Me», le valió dos nominaciones a los Grammy, y en 2026 se convirtió en la primera mujer y la persona más joven en ganar el premio a Productora del Año en los BRIT Awards. Que dos trayectorias tan distintas (una construida sobre dos décadas de evolución sonora, otra nacida en pandemia y TikTok) confluyan en «the bridge» no es casualidad: ambas comparten el gusto por reinterpretar el pasado sin quedarse ancladas en él.

▶ «new avatar» — Kelela | 10 de julio de 2026 | Warp Records

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