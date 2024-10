Kelly Lee Owens, la reina del pop sintético, publica «Love you got», nuevo tema y videoclip de su próximo álbum «Dreamstate»

Kelly Lee Owens es una productora y compositora galesa que publicará próximamente su nuevo álbum Dreamstate, a través del sello de música electrónica británico e independiente Dirty Hit, fundado por Jamie Oborne, Chuck Waite, Brian Smith y el exfutbolista inglés Ugo Ehiogu y dirigido por George Daniel del grupo The 1975.

10 pistas configuran este nuevo album destacando como tema insignia Love you got al mismo tiempo presentado en videoclip como primer avance. Anteriormente ya se había publicado en streaming tres temas más del nuevo álbum: Sunshine, Ballad (in the End) y Higher. La portada del disco es obra de Samuel Bradley.

Como artista, Kelly Lee Owens enlaza la sensibilidad del pop vocal con el techno, el shoegaze y las atmósferas ambient a fin de cincelar un sonido sombrío y fino pero con estructuras alucinógenas y llenas de carácter.

Como dato biográfico cabe destacar que Kelly Lee Owens emprendió su personalidad como músico y productora bajo el patrocinio de asesores de alto linaje profesional como Daniel Avery y James Greenwood (también conocido como aka Ghost Culture). El resultado de esta experiencia fue su la publicación de su álbum debut homónimo, Kelly Lee Owens (2017),publicado a través del sello noruego Smalltown Supersound. A partir del mismo, abandona su pasado indie para construir una nueva propuesta que aúna melodías sencillas y nuevos sonidos de múltiples capas y reverberaciones.

Dreamstate como album completo saldrá a la venta el próximo 18 de octubre de 2024. Una vez más, Kelly demuestra su grandeza al sumergirnos en su peculiar viaje hipnótico a través del pop atmosférico y el techno ambient más sofisticado. De momento, podemos deleitarnos con Love you got , la canción en streaming y el videoclip que la acompaña: el video clip de escuchar

ACERCA DE KELLY LEE OWENS

Owens nació en Rhuddlan, Flintshire, en la costa norte de Gales. De niña escribía poesía y estaba siempre en contacto con la naturaleza, en los campos de su madre; ese espacio de libertad y conexión le dio tiempo y soledad para escribir. Cuando alcanzó la adolescencia, cantó en el coro de su escuela y se inició con el bajo y la batería. Su adolescencia estuvo marcada por la escena indie de 2006/2007.

A los 19 años, se mudó a Manchester para trabajar en un hospital de tratamiento del cáncer. Mientras trabajaba de auxiliar de enfermería, ayudó a organizar festivales independientes locales. Fueron los pacientes quienes finalmente la instaron a seguir su carrera musical. Tras mudarse a Londres, hizo prácticas en XL Recordings y trabajó en varias tiendas de discos. Durante ese tiempo, tocó el bajo en la banda indie The History of Apple Pie.

Owens ha colaborado con St. Vincent (New York, del álbum Masseduction), Björk (Arisen My Senses, del álbum Utopia), y con el galés John Cale (Corner of my Sky, de su álbum Inner Song). Owens fue también telonera de Depeche Mode en el Scotiabank Arena durante la gira norteamericana de Memento Mori (abril de 2023).

Según los críticos, su música se circunscribe dentro de los panoramas del dream pop y del techno pop, siendo a veces comparada con Arthur Russell. Consciente de la importancia del sonido ella siempre ha mencionado su gran interés en la conexión que existe entre la curación y la música, llegando incluso a mencionar que estaba considerando realizar una exposición sobre la relación que existe entre el sonido, la curación y las frecuencias resonantes.

Por otra parte, ella ha declarado en distintos medios que disfruta de samplear música en su iPhone. Su discografía, aparte de remixes, extended plays, DJ Mixes y singles, abarca cuatro álbumes de estudio: Kelly Lee Owens (2017), Inner Song (2020), LP.8 (2022) y próximamente Dreamstate (2024).