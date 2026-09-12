Jhené Aiko ha publicado hoy Westside Whimsy, su cuarto álbum de estudio y el primero en seis años, con veinte canciones y colaboraciones de Larry June, Ab-Soul, Tyga y OHMA. Entre ellas destaca «So Good», el tema en el que Aiko recupera a Kendrick Lamar, acreditado también como coautor de la canción.

No es la primera vez que sus caminos se cruzan, pero sí es la primera vez que lo hacen así: pensados el uno para el otro, en un tema construido específicamente para su química, y no como un cameo dentro del universo de otro artista.

Quince años apareciendo el uno en la órbita del otro

La relación entre ambos se remonta a 2010, cuando una Aiko todavía desconocida puso voz al estribillo de «Growing Apart (To Get Closer)», del mixtape Overly Dedicated de Kendrick. Tres años después, el propio Lamar le devolvió el favor con un verso en «Stay Ready (What A Life)», corte central del EP de debut de Aiko, Sail Out (2013). Desde entonces, sus voces solo habían vuelto a cruzarse de forma indirecta, compartiendo tema pero no protagonismo: ambos aparecieron junto a Playboi Carti en «Backd00r» (2025), sin que su relación musical fuera el foco de la canción.

«So Good» cambia esa dinámica. Es la primera vez en más de una década que Lamar y Aiko graban un tema pensado exclusivamente para los dos, y la distancia entre las dos colaboraciones anteriores hace que el reencuentro suene, según ha señalado Pitchfork, sorprendentemente natural.

Química física y espiritual, sin perder el tono relajado

La producción, firmada por Sounwave, M-Tech, Scott Bridgeway y Jahaan Sweet, mantiene el pulso etéreo y espacioso habitual en Aiko, dejando que la conversación entre ambas voces sostenga la canción sin necesidad de artificios. Kendrick entra con un tono conversacional, alejado del registro combativo de sus últimos lanzamientos, mientras Aiko despliega la mezcla de sensualidad y espiritualidad que ha definido buena parte de su carrera.

El resultado encaja con el resto de Westside Whimsy, un disco que la propia Aiko ha descrito como una carta de amor a Los Ángeles, y en el que «So Good» convive con colaboraciones de perfil muy distinto: la presencia de Larry June, su pareja actual, aporta calma en «Neighbors»; Ab-Soul suma historia compartida con el sello TDE; y Tyga actúa como contrapunto más desenfadado.

Jhené Aiko y Kendrick Lamar: dos carreras que arrancaron a la par en Los Ángeles

Jhené Aiko empezó como voz de fondo en el universo de Top Dawg Entertainment antes de convertirse en una de las cantantes de R&B más influyentes de su generación, con discos como Souled Out (2013) y Chilombo (2020), este último ganador de varias nominaciones al Grammy. Kendrick Lamar, compañero de sello en aquellos primeros años, siguió un camino paralelo hasta convertirse en una de las figuras centrales del hip hop contemporáneo, con To Pimp a Butterfly, DAMN. y su más reciente GNX (2024) entre sus hitos, además de protagonizar el show de la Super Bowl.

Sus trayectorias, que arrancaron prácticamente a la vez en el mismo circuito angelino, se han cruzado de forma intermitente desde entonces sin llegar nunca a convertirse en un proyecto conjunto propiamente dicho. «So Good» no cambia eso (sigue siendo una canción de Aiko con Kendrick como invitado), pero es la prueba más clara hasta la fecha de que, quince años después, esa vieja complicidad de Top Dawg Entertainment sigue intacta.

▶ «So Good» — Jhené Aiko & Kendrick Lamar | 11 de septiembre | Def Jam / ARTium Recordings

¿Qué colaboración del pasado te gustaría ver convertida por fin en un tema propio, como acaba de pasar con Aiko y Kendrick?

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