Kendrick Lamar y SZA deslumbran con el video de “Luther”

El mundo del hip-hop y el R&B está en llamas con el lanzamiento del nuevo video de Kendrick Lamar y SZA para su éxito Luther. Esta joya visual, dirigida por la aclamada Karena Evans, llega como un regalo para los fans justo antes de que ambos artistas arranquen su esperada gira Grand National Tour el 19 de abril en Minneapolis. ¡Preparaos, porque es puro fuego!

Luther, extraído del álbum sorpresa de Kendrick, GNX, publicado en noviembre de 2024, ha dominado las listas con siete semanas consecutivas en el número 1 del Billboard Hot 100, impulsado por su icónica actuación en el Super Bowl LIX junto a SZA. La canción, que samplea If This World Were Mine de Luther Vandross y Cheryl Lynn, es un himno romántico que ahora brilla aún más con un video elegante y minimalista. Karena Evans, conocida por su trabajo con Drake, transforma la narrativa en una danza íntima de amor, mostrando a Kendrick en un sofá esperando a su interés romántico y a SZA en momentos de pura conexión emocional, todo en escenarios como oficinas vacías y hoteles con un toque cinematográfico.

La estética del video, descrita como “sensual y audaz” por Billboard, ha conquistado a los fans. En redes sociales, numerosos usuarios elogian la química entre los artistas. Aunque algunos especulan sobre un posible guiño a la rivalidad entre Kendrick y Drake por la elección de Evans, aunque no hay evidencia sólida de que así sea.

El video no solo refuerza el reinado de Luther, sino que también calienta motores para la gira de 39 fechas de Kendrick y SZA, con DJ Mustard como telonero, que culminará en Estocolmo el 9 de agosto. GNX sigue consolidando a Kendrick como una de las principales figuras de la escena actual, mientras SZA brilla con su tercer número 1.

En menos de cuatro minutos, Luther nos envuelve en una historia de amor visualmente impecable que promete quedar grabada en nuestras retinas. ¿Listos para repetir el video una y otra vez? ¡Nosotros sí!

Kendrick Lamar y SZA: Una trayectoria de genialidad musical

Kendrick Lamar y SZA, dos titanes del hip-hop y el R&B, han marcado la industria con su arte innovador y colaboraciones inolvidables. Kendrick, nacido en Compton, California, comenzó su carrera bajo el alias K.Dot, firmando con Top Dawg Entertainment (TDE) en 2005. Su discografía incluye seis álbumes de estudio: Section.80 (2011), good kid, m.A.A.d city (2012), To Pimp a Butterfly (2015), DAMN. (2017), Mr. Morale & the Big Steppers (2022) y GNX (2024). También lideró Black Panther: The Album (2018), una banda sonora histórica. Con 17 premios Grammy y un Pulitzer, Kendrick es aclamado por su lírica consciente, abordando temas como racismo y salud mental. Su álbum GNX, lanzado por sorpresa en noviembre de 2024, debutó en el número 1 del Billboard 200, consolidando su legado tras dejar TDE y Aftermath.

SZA, nacida Solána Rowe en St. Louis, se unió a TDE en 2013. Su discografía brilla con Ctrl (2017), SOS (2022) y SOS Deluxe: Lana (2024). Ctrl la catapultó como una voz única del R&B, mientras SOS rompió récords como el álbum de R&B con más semanas en el número 1 del Billboard 200. Con 4 premios Grammy, SZA destaca por su vulnerabilidad lírica y fusión de géneros. Su reciente papel en la película One of Them Days (2025) muestra su versatilidad.