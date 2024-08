Killer Mike y El-P colaboran en «Detonator» para el nuevo Call Of Duty

Killer Mike ha lanzado su nuevo tema Detonator, producido por su colaborador en Run The Jewels, El-P. La canción fue creada especialmente para el videojuego Call Of Duty: Black Ops 6 y también cuenta con la participación de Rock D The Legend. En Detonator, Killer Mike aborda la situación crítica de Estados Unidos con letras contundentes.

Este lanzamiento sigue al álbum Michael & The Mighty Midnight Revival: Songs For Sinners And Saints, publicado a principios de este mes, que es la continuación del disco ganador del Grammy en 2023, Michael. A principios de año, Mike fue detenido por la policía de Los Ángeles tras un altercado con un guardia de seguridad, aunque finalmente no se presentaron cargos y completó servicio comunitario.

En una entrevista con NME, Killer Mike explicó que Michael fue una oportunidad para que la gente conociera su verdadera persona, más allá de su identidad como parte de Run The Jewels. En cuanto al dúo, su última producción, RTJ4, fue lanzada ya hace cuatro años, en 2020.