Kim Deal lanza su nuevo sencillo «Nobody Loves You More»

Kim Deal, la exbajista y co-vocalista de Pixies, ha lanzado su nuevo sencillo Nobody Loves You More y ha anunciado una serie de fechas de gira por Estados Unidos y Reino Unido para 2025. Este sencillo es el cuarto adelanto de su esperado álbum debut en solitario, que lleva el mismo título y que saldrá a la venta este viernes, 22 de noviembre.

El sencillo Nobody Loves You More es una cálida canción de amor con cuerdas y trompetas, más suave y acogedora que los otros temas que ha compartido hasta ahora del álbum, como Coast, Crystal Breath y A Good Time Pushed. El videoclip, dirigido por Alex Da Corte, convierte la portada del álbum en una imagen en movimiento, añadiendo una dimensión visual a la experiencia auditiva.

La gira en solitario de Deal comenzará el 1 de marzo en el Barbican de Londres, antes de regresar a su natal Estados Unidos para un concierto en Boston el 10 de marzo. La gira incluirá 10 fechas en EE.UU., pasando por ciudades como Nueva York, Washington DC, Seattle, Los Ángeles y San Francisco, y finalizará en San Diego el 30 de marzo. Además, Deal actuará en el Primavera Sound de Barcelona y Oporto en junio de 2025.

Antes de sus conciertos de 2025, Deal también ha estado activa con The Breeders, la banda que lidera junto a su hermana gemela Kelley. En enero, la banda lanzó un nuevo tema, Shocker In Gloomtown, y realizó una serie de conciertos, incluyendo una actuación en el Festival de Glastonbury y una gira con Olivia Rodrigo en su tour mundial Guts.

La carrera y discografía de Kim Deal: Un viaje musical

Kim Deal es una figura icónica en el mundo de la música alternativa. Conocida por su papel como bajista y co-vocalista de Pixies, Deal también fundó The Breeders junto a su hermana gemela Kelley, lanzando álbumes emblemáticos como Pod y Last Splash, este último con el exitoso sencillo Cannonball.

A lo largo de su carrera, Deal ha demostrado ser una artista versátil y creativa, explorando diferentes géneros y colaborando con diversos músicos. Su trabajo con The Breeders ha sido aclamado por la crítica y ha influido a numerosas bandas y artistas contemporáneos.

En 2024, Deal anunció su primer álbum en solitario, Nobody Loves You More, mostrando una faceta más íntima y personal de su música.

Descubre la música de Kim Deal en Spotify

