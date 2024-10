King Gizzard and The Lizard Wizard: Gira con orquesta en EE.UU. y lanzamiento de «Phantom Island»

El grupo australiano King Gizzard and The Lizard Wizard ha sorprendido a sus seguidores con el anuncio de una gira orquestal por Estados Unidos en 2025 y el lanzamiento de su nuevo sencillo Phantom Island. La banda, conocida por su versatilidad y creatividad, ha decidido llevar su música a un nuevo nivel al incorporar una orquesta completa en cada una de las presentaciones de su próxima gira.

La gira, que comenzará en julio y se extenderá hasta agosto, incluirá 11 conciertos en diversas ciudades de Estados Unidos. La mayoría de los espectáculos contarán con la participación de la directora musical Sarah Hicks y orquestas específicas de cada ciudad, mientras que algunos conciertos serán presentaciones de «buen viejo rock n’ roll».

El nuevo sencillo Phantom Island, que da nombre a la gira, es una muestra del próximo álbum de King Gizzard and The Lizard Wizard, el cual aún no tiene título ni fecha de lanzamiento. Este álbum incluirá 10 canciones, todas ellas con arreglos orquestales, y promete ser una experiencia musical única.

Las fechas de la gira son las siguientes:

28 de julio : Philadelphia, PA – TD Pavilion at the Mann

: Philadelphia, PA – TD Pavilion at the Mann 30 de julio : New Haven, CT – Westville Music Bowl

: New Haven, CT – Westville Music Bowl 1 de agosto : Forest Hills, NY – Forest Hills Stadium

: Forest Hills, NY – Forest Hills Stadium 2 de agosto : Forest Hills, NY – Forest Hills Stadium

: Forest Hills, NY – Forest Hills Stadium 4 de agosto : Columbia, MD – Merriweather Post Pavilion

: Columbia, MD – Merriweather Post Pavilion 6 de agosto : Highland Park, IL – Ravinia Festival

: Highland Park, IL – Ravinia Festival 8 de agosto : Colorado Springs, CO – Ford Amphitheater

: Colorado Springs, CO – Ford Amphitheater 11 de agosto : San Diego, CA – The Rady Shell at Jacobs Park

: San Diego, CA – The Rady Shell at Jacobs Park 15 de agosto : Buena Vista, CO – Meadow Creek

: Buena Vista, CO – Meadow Creek 16 de agosto : Buena Vista, CO – Meadow Creek

: Buena Vista, CO – Meadow Creek 17 de agosto: Buena Vista, CO – Meadow Creek

El álbum más reciente de la banda, Flight B741, lanzado en agosto de 2024, marcó su vigésimo sexto trabajo discográfico. Este álbum fue precedido por el sencillo Le Risque y sigue a los lanzamientos de 2023, PetroDragonic Apocalypse; or Dawn of Eternal Night: An Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation y The Silver Cord.

