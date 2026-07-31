Que King Gizzard & The Lizard Wizard anunciaran un disco íntegramente electrónico ya fue, en su momento, la enésima vuelta de tuerca de una banda incapaz de repetirse. Ahora, apenas unas semanas después de aquel anuncio, la banda australiana ha compartido “Alien Metal”, el tema que da título a su vigesimoctavo álbum, y que confirma que aquel giro hacia el techno no era un espejismo pasajero.

El single llega acompañado de un visualizador firmado por Jason Galea, colaborador habitual de la banda, y es la segunda entrega de Alien Metal tras el single de presentación, “Level 5”, un tema con acentos de acid house y jungle cuyo videoclip, dirigido por Hayden Somerville, incluía un cameo del actor australiano Vince Colosimo. Como ya contamos en CrazyMinds cuando la banda confirmó que el disco estaba terminado, este nuevo capítulo llevaba meses gestándose.

Ocho canciones y un salto directo al “Matrix” sonoro de King Gizzard

Alien Metal constará de ocho canciones y, según la propia banda, el disco es «un viaje continuo y cambiante a través del techno, el hardcore, el house y el jungle, filtrado por el prisma psicodélico inconfundible de King Gizzard». El guitarrista Joey Walker, descrito dentro de la banda como su “cabeza techno”, lo resume de forma más directa: «»Alien Metal» pega muy fuerte, pero también va a sitios muy interesantes. Y se siente único, se sigue sintiendo como nosotros».

Tracklist de «Alien Metal»

«Sapience» «Alien Metal» «Superheavy, Supercritical» «Kill For The Steel» «Level 5» «Rapid Alpha Decay» «Uqt» «Atomic Collapse»

“Nathan”, el sintetizador modular que ha reescrito las reglas de la banda

El origen de este giro sonoro tiene nombre propio: Nathan, el apodo cariñoso que la banda ha puesto al sintetizador modular Eurorack con el que ha escrito y grabado todo el álbum, y que llevaron de gira el año pasado en sus llamados “rave shows”. “Alien Metal” nace directamente de ese instrumento, y suena exactamente como cabría esperar de una banda de rock psicodélico jugando a ser DJs de techno de los 90: contundente, física, pensada para sonar a las cuatro de la madrugada en mitad de un campo con luces estroboscópicas.

El líder de la banda, Stu Mackenzie, ha explicado que el proceso de composición fue el más exigente hasta la fecha: la banda descartó más horas de maquetas que en cualquier disco anterior, «álbumes enteros, universos enteros que se formularon, crearon, grabaron, borraron y volvieron a empezar», según sus propias palabras. Mackenzie, animado por Walker a explorar el Eurorack, ha llegado a admitir que el proceso le obligó a partir de cero: se propuso, en sus propias palabras, olvidar todo lo que sabía sobre música para volver a aprenderlo desde el principio.

Gira de “raves” en pleno verano, con Nueva York y Colorado como epicentro

El lanzamiento de “Alien Metal” coincide con un verano especialmente activo para la banda sobre los escenarios, aunque con una agenda más reducida de lo habitual en ellos. King Gizzard actuará en su propio festival, Field of Vision II, en Buena Vista (Colorado), del 14 al 16 de agosto (con las entradas ya agotadas), antes de encadenar tres noches consecutivas en el Forest Hills Stadium de Nueva York (20, 21 y 22 de agosto), la última de ellas ya convertida en un “rave show” con formato de sesión electrónica. La gira se cierra el 23 de agosto en Under The K Bridge Park, en Brooklyn, con .VRIL como telonero.

De momento, la banda no ha confirmado una fecha de lanzamiento exacta para Alien Metal, más allá de apuntar a “finales de este verano” a través de su propio sello, p(doom) records, el mismo bajo el que recientemente ha fichado a bandas como Body Type.

Una banda que lleva quince años negándose a quedarse quieta

Desde su formación en Melbourne, King Gizzard & The Lizard Wizard ha construido su identidad precisamente sobre la negación de tener una identidad fija: thrash metal en Infest The Rats’ Nest (2019), afinaciones microtonales en Flying Microtonal Banana (2017), rock progresivo casi sin descanso en el continuo de Nonagon Infinity (2016) o jazz fusión en Omnium Gatherum (2022) son solo algunas de las paradas de un catálogo que roza ya la treintena de discos en poco más de una década. Su anterior álbum, Phantom Island (2025), fue un giro hacia lo orquestal, con conciertos junto a orquestas sinfónicas de EE.UU. incluidos; con Alien Metal, la banda se va al extremo contrario del espectro.

El terreno electrónico tampoco les es del todo nuevo: en 2023 ya publicaron The Silver Cord, su primera incursión seria en la música electrónica, que sirvió de puente hacia este nuevo disco. Todo esto llega, además, en un momento en el que la banda ha reforzado su discurso de independencia frente a la industria: retiraron su catálogo de Spotify en protesta por las inversiones militares de la plataforma y apostaron por Bandcamp a precio libre, la misma filosofía de independencia con la que ahora lanzan su disco más arriesgado a través de su propio sello.

▶ “Alien Metal” — King Gizzard & The Lizard Wizard | Álbum previsto para finales de verano de 2026 | p(doom) records

¿Os atrae este giro techno de King Gizzard o preferís su vertiente más orgánica y psicodélica? ¿Creéis que «Alien Metal» puede funcionar tan bien en las pistas de baile como en sus directos de rock?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.