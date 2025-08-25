Kings of Leon y Zach Bryan unen fuerzas en «We’re Onto Something»

La banda de rock Kings of Leon ha lanzado su nuevo sencillo We’re Onto Something, con la colaboración del cantante country Zach Bryan, a través de Love Tap Records, su propio sello distribuido por Virgin Records. El tema, estrenado oficialmente el 22 de agosto de 2025, mezcla el característico sonido sureño de Kings of Leon con la narrativa cruda y emocional de Bryan, quien aporta voz, armónica y guitarra. La canción, escrita por Caleb, Nathan, Jared y Matthew Followill, y producida por Kid Harpoon, se describe como una pieza relajada, con letras que evocan esperanza y resistencia frente a las tormentas de la vida.

El sencillo se presentó en vivo por primera vez el 15 de agosto en un concierto en el Golden Gate Park de San Francisco, donde Bryan se unió a Kings of Leon en el escenario, generando gran entusiasmo entre los fans. El videoclip, dirigido por Casey McGrath, combina imágenes de la gira, incluida una actuación en Red Rocks, Colorado, y momentos detrás de escena que reflejan la química entre ambos artistas.

We’re Onto Something es la segunda colaboración entre Kings of Leon y Bryan, tras el éxito de Bowery, lanzado el 8 de agosto de 2025, que debutó en el número 1 en Spotify en EE. UU. Este nuevo tema también forma parte de los adelantos del próximo álbum de Bryan, With Heaven On Top, previsto para enero de 2026. Kings of Leon, por su parte, continúan promocionando su último disco hasta la fecha, Can We Please Have Fun (2024), con próximas actuaciones en festivales como Ohana Fest y Pilgrimage Music & Cultural Festival.

Kings of Leon: un viaje desde el garaje sureño al estrellato global

Formados en Nashville, Tennessee, en 1999, Kings of Leon irrumpieron en la escena con un sonido crudo que fusionaba rock sureño, garage y toques de blues. Los hermanos Caleb, Nathan, Jared Followill y su primo Matthew Followill comenzaron tocando en bares locales, inspirados por sus raíces y la libertad creativa que les dio crecer en un entorno familiar unido. Su debut, Youth & Young Manhood (2003), los catapultó con himnos como Molly’s Chambers, ganándose elogios por su energía desenfadada. Con Aha Shake Heartbreak (2004) y Because of the Times (2007), la banda pulió su estilo, consolidándose como referentes del rock alternativo con éxitos como The Bucket y Knocked Up. Su cuarto álbum, Only by the Night (2008), marcó un punto de inflexión con Sex on Fire y Use Somebody, que les valieron tres premios Grammy y un alcance masivo, aunque algunos fans añoraban su crudeza inicial.

La evolución de Kings of Leon continuó con Come Around Sundown (2010) y Mechanical Bull (2013), explorando sonidos más melódicos y experimentales, mientras Walls (2016) alcanzó el número 1 en Billboard. Tras una pausa creativa, When You See Yourself (2021) mostró una faceta introspectiva, y Can We Please Have Fun (2024), producido por Kid Harpoon, recuperó su frescura con temas como Mustang. En 2025, su colaboración con Zach Bryan en singles como Bowery y We’re Onto Something refleja su versatilidad, manteniéndolos vigentes. Con nueve álbumes de estudio y un nuevo sello, Love Tap Records, la banda sigue demostrando por qué es uno de los grandes nombres del rock contemporáneo.

